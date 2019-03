Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli İradenin tecelli ettiği yer sandıktır. Tüm vatandaşlarımı pazar günü sandığa gitmeye davet ediyorum" dedi. Düzce Anıtpark'ta halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Düzce hizmetin, yatırımın, emeğin kıymetini bilir. Düzce'nin bu seçimlerde de tulum çıkaracağına inanıyorum. Düzce 2023 hedeflerine ulaşmak için bir kez daha AK Parti'nin gönül belediyeciliği ile yoluna devam edecektir. Felaketin acı hatıraları hafızalarımızda hala kalsa da, depremin izlerini silmek için her türlü gayreti gösterdik. Depremde yıkılan Düzce'yi tekrar kurmak için 600 milyon liraya yakın kaynakla 6 bin 666 konutu tüm sosyal alt yapısıyla inşa ettik. Düzce, 20 sene öncesinin Düzce'sinin çok ilerisinde; binaları, imar planları, sanayisi, üretimiyle geleceği aydınlık bir Düzce var. Önümüzdeki dönemde daha gelişmiş bir Düzce için hep birlikte daha çok çalışacağız" dedi."TÜM VATANDAŞLARIMIZI SANDIĞA GİTMEYE DAVET EDİYORUM"31 Mart seçimlerinin çok önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, "Pazar günü Düzce'deki ve diğer illerimizde tüm vatandaşlarımı mutlaka sandığa gitmeye davet ediyorum. Türkiye bugüne kadar karşısına çıkan tüm zorlukların üstesinden, birliği, beraberliği ve milli iradenin üstünlüğüne olan bağlılığı sayesinde gelmiştir. Milli iradenin tecelli ettiği yer; seçimdir, sandıktır. Kullanılmayan her oy bu ülkenin ve milletin başına çorap örmek isteyenlerin ekmeğine sürülmüş yağ gibidir" diye konuştu."NEFSİNİN PEŞİNDEN GİDENLERLE BİZİM İŞİMİZ OLMAZ"Erdoğan, "Milletimize saygısızlık eden, kibirli davranan; bizi de defterinden silmiş demektir. Böyle bir yanlışa diğer partilerin adayları, yöneticileri düşebilir ama bir AK Parti'li asla böyle bir yanlışa düşemez. Bazı yerlerde bizden aday olamayanların gidip hiç olmayacak partilerden adaylıklarını koyarak karşımıza çıktıklarını görüyorum. Dün Adıyaman ve Van'daydım bunları gördüm. ve acıdım, bir taraftan dava diyeceksin, öbür taraftan da kalkıp hiç olmayacak bir siyasi partiden aday olacaksın. AK Parti'de siyaset yaparken sırf aday olamadın diye başka yere gitmişsen bunun adı şehrine hizmet davası değil, nefsine hizmet çabasıdır. Nefsinin peşinde gidenlerle bizim işimiz yoktur. Aday yaparken her şey güzeldi, aday yapmayınca ne oldu? Bir siyasi parti ilkeleri, prensipleri ile ayaktadır. Ona uyanla yola devam. Asıl dikkat etmemiz gereken bu seçimlerin gerisindeki asıl niyetlerdir. Türkiye'nin tökezlemesini beklemeyenlerin formülü bizi yıpratmak ve güçleri yeterse yıkmaktır" ifadelerini kullandı."BU ÜLKEYİ BÖLDÜRMEYECEĞİZ"Düzce'den Türkiye'ye seslenen Erdoğan, "Buradan Türkiye'ye sesleniyorum; bu adam Kürt'de değil. Kürtler üzerinden istismar yapan neydiğü belirsiz birisi. Ben soruyorum; Türkiye'de, Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu adam ne diyor; Kürdistan diyor, Kürdistan'da nereye verilecekmiş oylar malum HDP'ye. Tabii buradan onlara mama çıkmaz bu ayrı mesele. Tüm Ankara'da yaşayan Kürt kardeşlerime sesleniyorum oyunuzu durmadan seçim kaybeden ve belediyeciliği bilmeyen bir adama mı vereceksiniz? Bir Özhaseki dururken, oyunuzu gidip bu Yavaş'a mı vereceksiniz? Aynı şey şimdi Düzce için geçerli; Batı'da MHP'ye, AK Parti'ye oy vermeyeceğiz diyor. Sen kimsin, benim Kürt vatandaşlarımın oyları senin ipoteğin altında mı? Pazar günü bunlara bir Osmanlı tokadı vuralım. Dünyanın kaç bucak olduğunu anlasınlar. Eğer bu Kürdistan'ı çok seviyorsa, Irak'ın Kuzeyinde Kürdistan var defol git, orada ne yapacaksan yap. Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz. Böyle bir ortamda şu ve ya bu sebeple sandığa gitmemek bize değil ülke ve millete ceza vermektir. Hiçbir vatandaşımın böyle bir vebali göze alacağını düşünmüyorum. Sandığa gitmek kadar, sandığa giren oyların resmi sonuçlara yansımasını çok sıkı takip etmek gerekiyor. Bizim demokrasi tarihimizde sandık namustur" dedi.(Ali Yıldız - Selçuk Akyol - Burak Can Tokyürek/İHA)