Milli judocu Bilal Çiloğlu'ndan bronz madalya

Milli judocu Bilal Çiloğlu, Özbekistan'da gerçekleştirilen Grand Prix'de bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Taşkent'te devam eden Grand Prix müsabakalarının ikinci gününde erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, bronz madalya kazandı.

Bronz madalya mücadelesinde Ukraynalı Artem Khomula'yı ipponla yenen Bilal Çiloğlu, sıkletinde üçüncülüğü elde etti.

Organizasyonda yarın erkekler artı 100 kiloda Cemal Erdoğan, madalya için tatamiye çıkacak.

Kaynak: AA