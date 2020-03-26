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Milli judocu Bilal Çiloğlu: "Olimpiyat madalyası hedefimi 2021'e ertelemiş bulunuyorum"

Türkiye'ye 24 yıl sonra Dünya Gençler Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazandıran ve 2020 Tokyo Olimpiyatları için dünya sıralamasında 2.

26.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:06
Türkiye'ye 24 yıl sonra Dünya Gençler Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazandıran ve 2020 Tokyo Olimpiyatları için dünya sıralamasında 2. sıraya kadar yükselen milli judocu Bilal Çiloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olimpiyatların bir yıl ertelenmesinin doğru ve yerinde bir karar olduğunu söyledi.
Milli sporcu Bilal Çiloğlu, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC), 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı 2021'e ertelemesini AA muhabirine değerlendirdi.
2020 Tokyo Olimpiyatları'na başarılı bir şekilde hazırlanırken koronavirüsün bütün dünyayı etkisi altına alması sonucunda ulusal ve uluslararası bütün turnuvaların ve kamp çalışmalarının iptal edildiğini belirten Bilal, "Bu kararı doğru ve yerinde buluyorum. Çünkü insan sağlığı her şeyin ötesindedir. Bu kararın alınması bizim açımızdan belirsizliğin kalkmasını sağladı. Olimpiyatlara bu şartlar altında hazırlanmak ve form tutmak gerçekten imkansızdı." diye konuştu.
Milli judocu, "Şimdi 2021 yılına odaklanmış durumdayız artık 2020'yle alakalı belirsizliğimiz yok, temennimiz önümüzdeki günlerde virüsün tamamen ortadan kalkıp hayatın normale dönmesi ve bizim de çalışmalara kaldığımız yerden devam edip 2021'de yapılacak "Tokyo 2020"ye hazır olmamızdır." ifadelerini kullandı.
"Dünya olimpiyat sıralamasında 2. sıraya kadar ilerlemiştim"
Türkiye'nin judo tarihinde 20 yıllık olimpiyat madalyası hasretinin bulunduğunu hatırlatan Bilal Çiloğlu, şunları dile getirdi:
"2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanırken dünya olimpiyat sıralamasında 2. sıraya kadar ilerlemiştim şu anda 4. sıradayım. Olimpiyatlara seribaşı olarak katılma hakkına sahiptim, bu iddiamı 2021 yılında daha da ileriye taşıyarak sürdürmek istiyorum. Olimpiyatlara seribaşı giderek aynı zamanda, judoda 2000 yılında en son olimpiyat madalyamız alındı; Türkiye'nin bu 20 yıllık madalya hasretini tamamlama hedefimi 2021 yılına ertelemiş bulunmaktayım."
Tokyo'da en üst seviyede madalya alarak Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini ifade eden Bilal Çiloğlu, "Bu zamandan itibaren bir gün bile aksatmaksızın bizim hedefimiz her gün aynı şekilde odaklanarak 2021'deki '2020 Tokyo Olimpiyatları' olacak. Bizim için tek değişen tarih oldu yani rüyamız, hayallerimiz aynı şekilde." değerlendirmesini yaptı.
Bilal Çiloğlu, "İnşallah dünya da kısa sürede bu virüsü atlatır ve her şey normale döner. Spor da kaldığı yerden aynı heyecanla devam eder." diyerek sözlerini tamamladı.
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Milli judocu Bilal Çiloğlu: ’Olimpiyat madalyası hedefimi 2021’e ertelemiş bulunuyorum’

Kaynak: AA

Etiketler: Tokyo, Güncel

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Milli judocu Bilal Çiloğlu: "Olimpiyat madalyası hedefimi 2021'e ertelemiş bulunuyorum"

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