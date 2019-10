Milli judocu gül kader şentürk: olimpiyat kotamızı korumak istiyoruz

"Olimpiyata her sıkletten 19 kişi gidebiliyor"

"En büyük hedefimiz olimpiyatta altın madalya almak"

"Çekindiğim hiçbir sporcu yok"

Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA, - Milli judocu Gül Kader Şentürk, olimpiyat kotası içinde olduğunu ve bunu korumak istediğini belirterek, "Kota içerisinde olmamız puan maçları bitene kadar bir rahatlık tanımıyor bize. Çünkü puanımızı korumamız ve hep kotada kalmamız gerekiyor. En büyük hedefimiz olimpiyatlar sonuçta" dedi.

48 kiloda Türkiye'yi temsil eden ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kotası içinde bulunan 23 yaşındaki milli judocu Gül Kader Şentürk, Demirören Haber Ajansı'na konuştu. Olimpiyat hazırlıklarının devam ettiğini belirten Gül Kader Şentürk, "Şu anda olimpik süreçteyiz. 2020 Olimpiyatları'na hazırlanıyoruz. Yüzde 50'lik puan dilimlerini bitirdik, şu an yüzde 100'lük puan dilimlerindeyiz. Önümüzde Grand Slam ve Grand Masters gibi çok önemli puanlar veren turnuvalar var. Şu anda kota içerisindeyim fakat bu kota içerisinde olmamız puan maçları bitene kadar bir rahatlık tanımıyor bize. Çünkü puanımızı korumamız ve hep kotada kalmamız gerekiyor. Arkamızda olan başka ülkelerden başka sporcular puan olarak önümüze geçtiğinde, biz kotadan düşebiliyoruz. Oyun o yüzden kotayı mayıs ayına kadar korumamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"HER SIKLETTEN 19 KİŞİ GİDEBİLİYOR"

Milli judocu Gül Kader, çok yoğun bir tempoda turnuvalarda puan toplamaya devam ettiklerini dile getirerek, "Olimpiyata her sıkletten 19 kişi gidebiliyor. Çok yoğun bir süreçten geçiyoruz. Bu sene Zagreb Grand Prix'de üçüncü oldum. Orası bana güzel puanlar vardı. Ondan önce Kanada'da üçüncülük maçı yaptım, beşinci oldum. Maç yaptığım kişi 2016 Rio Olimpiyatları'nda şampiyon olan Arjantinli sporcuydu. Onunla çok güzel bir mücadele gösterdim ve son saniyelerde hiç olmadık bir şekilde düştüm ve beşincilikte kaldım. Ama orada da güzel puanlar aldım. Yine önümüzde çok yoğun bir süreç var. Ailemizden çok ayrı kalıyoruz. Sürekli kamp dönemlerinde mücadele ediyoruz, sürekli maçlara gidiyoruz. İki haftada, üç haftada bir sürekli maçlardayız. Maçlardan döndükten sonra hiçbir şekilde evimize gitmiyoruz. Sadece hazırlık dönemi olarak geçiriyoruz" diye konuştu.

"SORUMLULUK DAHA ÇOK BİZE KALIYOR"

Judonun zor bir spor olduğunu ve sürekli kilolarını korumak zorunda olduklarını söyleyen Gül Kader Şentürk, "Judo sıklet spor olduğu için birazcık zor bir spor olduğunu düşünüyorum. Çünkü sürekli kilomuzu korumak zorundayız. 1-2 hafta aralıklarla olduğu için de yememize sürekli özen göstermemiz gerekiyor. Ferdi bir spor olduğu için tamamen kendimde bitiyor. Ben iyiysem iyi sonuçlar alabiliyorum, kötüysem kötü geliyor sonuç. Her şey kendinde bitiyor. Bazı şeylerin sorumluluğu daha çok bize kalıyor" dedi.

"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ OLİMPİYATTA ALTIN MADALYA ALMAK"

Kendilerini olimpiyata motive ettiklerini vurgulayan milli judocu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Telefon kapağında olimpiyatın simgesi var. Telefon ekranlarımızda olimpiyatın maskotu var, olimpiyat madalyası var. Bu kadar yoğun bir süre sadece bir olimpiyatta sonuçlanacak. Biz oraya gitmek için bu kadar çabalıyoruz ve orada altın madalya almak da bizim burada en büyük hayalimiz. Oraya kalmışken, sadece gitmek için gitmek istemiyoruz, altın madalya almak istiyoruz."

"ÇEKİNDİĞİM HİÇBİR SRORCU YOK"

Olimpiyat oyunlarından bahsederken gözleri dolan Gül Kader, "Çekindiğim hiçbir sporcu yok. O da çalıştı ben de çalıştım, o tatamiye çıktığımızda ben bildiğim judoyu yapıyorum. Bu kadar uğraşıyoruz, bu kadar ailemizden ayrı kalıyoruz. Benim hedefim çok büyük. Yani ben buradaysam, bu kadar ter döküyorsam, bu kadar zamanımı burada harcıyorsam, sanki burası benim hayatım oldu. Hedefim olimpiyatta şampiyon olmak, orada altın madalya almak. İnşallah oraya gidebiliriz ve hedefimiz olan altın madalya alabiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.

