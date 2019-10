Milli judocu irem korkmaz: ellerimi havada, madalyayı boynumda göreceksiniz

açıklamalarda bulundu. İrem Korkmaz, uzun soluklu ve yorucu bir tempoda çalıştıklarını ifade ederek, "Hedefimiz tabii ki de 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya almak inşallah. Ben kendi açımdan bahsetmem gerekirse, daha güzel bir başlangıç yapamadım. Bu kürsünün ya da buranın arka tarafı önemli aslında. Biz bu emeklerimizin, fedakarlarımızın karşılığını almak için sabırsızız. Ben kendi açımdan çok sabırsızım bunun için" diye konuştu."ELLERİMİ HAVADA, MADALYAYI BOYNUMDA GÖRECEKSİNİZ"Madalya kazanmak için çok çalıştığını belirten İrem Korkmaz, "O kadar emek veriyorsunuz, fedakarlık yapıyorsunuz ama o kürsüye çıktığınızda, o yumuk havaya kalktığında her şeyi unutuyorsunuz ve her şeye değdi diyorsunuz. Ve ben o an için sabırsızım. Şu an söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. İnşallah söylediğim gibi de Brezilya'da bunu yaşayacağım. Ellerimi havada, madalyamı boynumda göreceksiniz" dedi."İMKANLARIMIZI BAŞARI İLE TAÇLANDIRMAK İSTİYORUZ"Milli judocu İrem, olimpiyat kotası içinde bulunduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:"Şu an buralardaki müsabakalarda kota puanımı koruyup, yükselip, olimpiyata gitmek istiyorum. Olimpiyata gidip, altın madalya almak istiyorum. Çünkü unutulmamak istiyorum. Başkanımızın döneminde bizimki gibi imkanlar yokmuş. Biz şu an bu imkanları güzel bir şekilde değerlendirmek istiyoruz ve bunları taçlandırmak istiyoruz. Madalyayla orada İstiklal Marşımızı okutup, bayrağımızı göndere çektirmek istiyoruz. Bu gururu kendimize, ailemize ve bütün ülkemize yaşatmak istiyoruz."

- Ankara