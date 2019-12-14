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Milli judocu Mikail Özerler bronz madalya kazandı

Qingdao Master'ın son gününde erkekler 90 kiloda tatamiye çıkan milli judocu Mikail Özerler, Japon Kenta Nagasawa ile yaptığı bronz madalya mücadelesini altın skorda kazanarak üçüncülük kürsüsüne çıktı.

14.12.2019 13:37 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:38Milli judocu Mikail Özerler bronz madalya kazandı

Qingdao Master'ın son gününde erkekler 90 kiloda tatamiye çıkan milli judocu Mikail Özerler, Japon Kenta Nagasawa ile yaptığı bronz madalya mücadelesini altın skorda kazanarak üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Çin'de bugün sona eren Qingdao Masters müsabakalarında erkekler 90 kilodaki judocumuz Mikail Özerler bronz madalyanın sahibi oldu. Judocumuz üçüncülük karşılaşmasında Japon Kenta Nagasawa karşısında normal süresi puansız tamamlanan maçta rakibine üçüncü shidoyu aldırdı ve müsabakayı ipponla kazanarak üçüncülük kürsüsündeki yerini aldı.

Özerler madalya yolunda ilk turu maç yapmadan geçerken ikinci turda Slovak Peter Zilka'yı normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabakanın altın skorunda ipponla yendi. Üçüncü turda Kazak İslam Bozbayevi waza-ari puanıyla yenen milli judocu çeyrek final maçında Tacikistanlı Komronshkoh Ustopiriyon ile karşılaştı. Bu turda puansız tamamlanan normal sürenin altın skorunda rakibini ipponla yenen Mikail Özerler yarı finalde Gürcü Lasha Bekauri ile eşleşti. Bekauri'ye altın skorda yenilen judocumuz, bronz madalya maçında Japon Kenta Nagasawa'yı altın skorda ipponla yenerek kürsüye çıktı.



Japon, Spor

Kaynak: DHA

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