04.07.2019 21:51
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Milli judocu Sebile Akbulut'tan bronz madalya

Milli judocu Sebile Akbulut

İtalya'nın Napoli kentinde devam eden 30'uncu Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda judo branşı +70 kiloda Sebile Akbulut, üçüncülük maçında Alman Renee Luncht'ı ipponla yenerek bronz madalya kazandı.

İtalya'nın Napoli kentinde devam eden 30'uncu Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda judo branşı +70 kiloda Sebile Akbulut, üçüncülük maçında Alman Renee Luncht'ı ipponla yenerek bronz madalya kazandı.
30'uncu Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda judo dalında kadınlar +70 kiloda Sebile Akbulut, bronz madalyanın sahibi oldu. Oyunların ilk gününde tatamiye çıkan erkekler 90 kilodaki judoka Mert Şişmanlar, beşinci oldu.
Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda yarın kadınlar 57 kiloda Şeyma Özerler, erkeklerde 81 kiloda Mustafa Koç tatamiye çıkacak.


Kaynak: DHA
İtalya, Spor

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