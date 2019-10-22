Milli judocular Abu Dabi yolcusu

Abu Dabi Grand Slam Judo Turnuvası, 24 Ekim Perşembe günü başlayacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Grand Slam serisinin 6. ayağı, 24-26 Ekim tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım yolunda puan veren ve 104 ülkeden 603 judocunun katılacağı organizasyonda Türkiye'yi 9 sporcu temsil edecek.

Türkiye Milli Takımı'nın kadrosundaki sporcular şunlar:

Kadınlar: Gül Kader Şentürk (48 kilo), İrem Korkmaz (52 kilo), Kayra Sayit (+78 kilo)

Erkekler: Mihraç Akkuş (60 kilo), Bilal Çiloğlu (73 kilo), Vedat Albayrak (81 kilo), Mikail Özerler (90 kilo), Mert Şişmanlar, Cemal Erdoğan (100 kilo)

Kaynak: AA