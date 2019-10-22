Milli judocular Abu Dabi yolcusu

Abu Dabi Grand Slam Judo Turnuvası, 24 Ekim Perşembe günü başlayacak. Abu Dabi
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Grand Slam serisinin 6. ayağı, 24-26 Ekim tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek.
2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım yolunda puan veren ve 104 ülkeden 603 judocunun katılacağı organizasyonda Türkiye'yi 9 sporcu temsil edecek.
Türkiye Milli Takımı'nın kadrosundaki sporcular şunlar:
Kadınlar: Gül Kader Şentürk (48 kilo), İrem Korkmaz (52 kilo), Kayra Sayit (+78 kilo)
Erkekler: Mihraç Akkuş (60 kilo), Bilal Çiloğlu (73 kilo), Vedat Albayrak (81 kilo), Mikail Özerler (90 kilo), Mert Şişmanlar, Cemal Erdoğan (100 kilo)
, Spor Kaynak: AA