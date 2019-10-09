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Milli judocular Avrupa Şampiyonasına hazır

Türkiye İşitme Engelliler Kadın ve Erkek Judo A Milli Takımı, Belçika'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Manisa'nın Salihli ilçesindeki kamp ile tamamladı.

09.10.2019 12:35Milli judocular Avrupa Şampiyonasına hazır
Türkiye İşitme Engelliler Kadın ve Erkek Judo A Milli Takımı, Belçika'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Manisa'nın Salihli ilçesindeki kamp ile tamamladı. Şampiyonada Türkiye'yi 9 erkek 4 kadın olmak üzere 13 sporcu temsil edecek olan judocular, Salihli'den uğurlandı
Salihli'de 2 kamp dönemi geçirdiklerini belirten İşitme Engelliler Judo Milli Takım Antrenörü Osman Gökçül, "Şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandık. Bizleri Salihli'de en iyi şekilde ağırlayan Salihli halkına teşekkür ediyorum. İnşallah Belçika'dan hem takım halinde hem de ferdi olarak bir çok madalyayı ülkemize getireceğiz" dedi.
KAYMAKAM SAĞLAM ZİYARET ETTİ
Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam da İşitme Engelliler Judo Milli Takımı'nı ziyaret etti. Avrupa Şampiyonasına katılacak olan Ay-yıldızlı sporculara başarılar dileyen Kaymakam Sağlam, milli judoculara tatlı ikramında bulundu. Belçika'dan madalyalarla dönmeleri temennisinde bulunan Kaymakam Sağlam, milli judocularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaymakam Sağlam'a milli judoculara ziyaretinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz ile Okul Sporları Koordinatörü Cengiz Yılmaz eşlik etti.
(İHA)

Salihli, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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