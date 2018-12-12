Milli Judocular Bilal, Vedat ve Kayra Tatamiye Çıkacak

12 Aralık 2018 Çarşamba 10:56



12 Aralık 2018 Çarşamba 10:56

İSTANBUL/ DHAÇin'in Guangzhou kentinde 15-16 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan yılın son uluslararası müsabakası Judo Masters Şampiyonası'nda kadınlarda Kayra Sayit (+78), erkeklerde Bilal Çiloğlu (73) ve Vedat Albayrak (81) Türkiye'yi temsil edecek.Şampiyonada 53 ülkeden 117'si kadın toplam 236 judoka kürsü mücadelesi yapacak. Ay-yıldızlı judogilerle tatamiye çıkacak Türk judokaların maç programı ise şöyle:15 Aralık: Erkekler: 73 Kg: Bilal Çiloğlu,16 Aralık: Erkekler: 81 Kg: Vedat Albayrak, kadınlar: +78 Kg: Kayra Sayit.