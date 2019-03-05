Milli Judocular Fas'ta Madalya Arayacak

Kaynak: AA

Milli judocular, Fas'ta düzenlenecek ve olimpiyat puanı kazandıracak Marakeş Grand Prix'inde tatamiye çıkacak.Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 8-10 Mart tarihlerindeki organizasyonda milli takım, 8 erkek ve 1 kadın olmak üzere 9 sporcuyla yer alacak.Milli takım kafilesi, 71 ülkeden 199 kadın ve 288 erkek sporcunun mücadele edeceği organizasyon için yarın hava yoluyla bu ülkeye gidecek.Marakeş Grand Prix'te mücadele edecek milli takımda şu sporcular yer alacak:Kadınlar+78 kilo: Kayra Sayit AlmiraErkekler60 kilo: Bekir Özlü, Samet Kumtaş66 kilo: Sinan Sandal73 kilo: Bilal Çiloğlu81 kilo: Mustafa Koç, Vedat Albayrak90 kilo: Mert Şişmanlar, Mikail ÖzerlerProgram8 Mart Cuma:Erkekler 60 ve 66 kilo müsabakaları9 Mart Cumartesi:Erkekler 73 ve 81 kilo müsabakaları10 Mart Pazar:Kadınlar +78 ve erkekler 90 kilo müsabakaları