Milli Judocular Japonya'da Tatamiye Çıkacak

21 Kasım 2018 Çarşamba 09:55



21 Kasım 2018 Çarşamba 09:55

Japonya'da, 23-25 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Osaka Grand Slam organizasyonunda Türk Milli Takımı'ndan 4 kadın ve 3 erkek judocu tatamiye çıkacak.Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Osaka kentindeki organizasyonda 75 ülkeden 170'i kadın, 284'ü erkek olmak üzere toplam 454 sporcu madalya mücadelesine katılacak.Türk sporcuların turnuvadaki yarışma programı şöyle:23 Kasım Cuma:Kadınlar: İrem Korkmaz (52 kilo)24 Kasım Cumartesi:Kadınlar: Büşra Katipoğlu (63 kilo)Erkekler: Bilal Çiloğlu (63 kilo), Vedat Albayrak (81 kilo)25 Kasım Pazar:Kadınlar: Kayra Sayit ve Sebile Akbulut (+78 kilo)Erkekler: Mikail Özerler (90 kilo)