Milli Judocular Olimpiyat Kotası İçin Rusya'ya Gidiyor

Rusya
'nın Ekaterinburg kentinde 15-17 Mart tarihleri arasında yapılacak Grand Slam müsabakalarında 4 milli sporcu tatamiye çıkacak. Tokyo
2020 Yaz Olimpiyatları'na kota puanı kazandıran Ekaterinburg Grand Slam müsabakalarında Türkiye
'yi 4 erkek judoka temsil edecek. Milli takım kafilesi bu gece Rusya'ya gidecek. 15-17 Mart tarihleri arasında yapılacak müsabakalarda; Samet Kumtaş, Mihraç Akkuş
(60), Sinan Sandal
(66) ve Mikail Özerler (90) ay-yıldızlı judogileri giyecekler. Rusya'nın Ekaterinburg kentindeki bu müsabakaların ardından 18- 21 Mart
tarihleri arasında yapılacak ortak çalışma kampına Kayra Sayit, Bilal Çiloğlu, M. Mustafa Koç, Vedat Albayrak ve Mert Şişmanlar
dahil olacak.
Grand Slam karşılaşmalarının programı şöyle:
15 Mart Cuma: Erkekler 60 ve 66 kilolar
17 Mart Pazar: Erkekler 90 kilo
- Ankara
Rusya Federasyonu, Spor
Kaynak: DHA