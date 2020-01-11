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Milli judocular ortak çalışma kampında buluştu

Erkek ve Kadın Judo Milli Takımı, Avusturya'nın Mittersill kentinde ortak çalışma kampında kuvvet ve dayanıklılık antrenmanları gerçekleştiriyor.

11.01.2020 12:04 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:04Milli judocular ortak çalışma kampında buluştu
Erkek ve Kadın Judo Milli Takımı, 'nın Mittersill kentinde ortak çalışma kampında kuvvet ve dayanıklılık antrenmanları gerçekleştiriyor.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli judocular Tel Aviv Grand Prix ile Paris Grand Slam müsabakaları öncesi Avrupa Judo Federasyonu (EJU) tarafından düzenlenen ortak çalışma kampında bir araya geldi.
Kampın ardından milliler İsrail ve Fransa'da düzenlenecek müsabakalara katılacak.
Milli takımlarda yer alan sporcular şunlar:

Kadınlar: Kayra Sayit, Gül Kader Şentürk, Minel Akdeniz, İrem Korkmaz, Tuğçe Beder, Mihraç Akkuş
Erkekler: Salih Yıldız, Sinan Sandal, Bilal Çiloğlu, Cemal Erdoğan, Vedat Albayrak, Mikail Özerler, Mert Şişmanlar, Halil Çimen ve Muhammed Mustafa Koç

Avusturya, Spor

Kaynak: AA

Spor

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