Milli judocular, Tokyo 2020 puanı için tatamiye çıkıyor

Paris 'te; 8-9 Şubat tarihlerinde yapılacak Grand Slam müsabakalarında milli judocular, bu yıl ortasında düzenlenecek Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan taşıyan organizasyonda tatamide mücadele edecekler.

Uluslararası Judo Federasyonu'nun (IJF) yarışma takviminde yer alan ve 8-9 Şubat tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak Grand Slam organizasyonunda milli takım 5 kadın ve 8 erkek judocu ile tatamide yer alacak. Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan taşıyan müsabakalarda 121 ülkeden; 294 kadın ve 446 erkek judocu kürsü mücadelesi verecek. Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek judokalar ve maç programları şöyle:

YARIN:

KADINLAR: 48 kg'da Gül Kader Şentürk, Tuğçe Beder, 52 Kg'da İrem Korkmaz, 63 Kg'da Minel Akdeniz.

ERKEKLER: 60 Kg'da Mihraç Akkuş, Salih Yıldız, 66 Kg'daSinan Sandal, 73 Kg'da Bilal Çiloğlu.

9 ŞUBAT PAZAR

KADINLAR: +78 Kg'da Kayra Sayit.

ERKEKLER: 81 Kg'da Vedat Albayrak, 90 Kg'da Mikail Özerler, 100 Kg'da Mert Şişmanlar ve +100 Kg'da Cemal Erdoğan