Haberler » Spor » Milli judocular, yılın son organizasyonu için Çin'e gitti - Spor

Milli judocular, yılın son organizasyonu için Çin'e gitti

Judo Milli Takımı, Çin'de düzenlenecek olimpiyatlara katılım puanı veren Qingdao Masters 2019'da mücadele edecek.

09.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:08Milli judocular, yılın son organizasyonu için Çin'e gitti
Judo Milli Takımı, Çin'de düzenlenecek olimpiyatlara katılım puanı veren Qingdao Masters 2019'da mücadele edecek.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 12-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek yılın son organizasyonunda üçer erkek ve kadın milli sporcu mücadele edecek.
Organizasyona katılmak için Çin'e giden milli kafilede yer alan sporcular şöyle:
Kadınlar: Gül Kader Şentürk (48 kilo), İrem Korkmaz (52 kilo), Kayra Sayit (+78 kilo)
Erkekler: Bilal Çiloğlu (73 kilo), Vedat Albayrak (81 kilo), Mikail Özerler (90 kilo)

Çin Halk Cumhuriyeti, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:37 Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm - Spor
12:31 Elleri olmadan 2 kez dünya şampiyonu oldu, şimdi şampiyonlar yetiştiriyor - Spor
12:28 Esat Öztürk'ten Berna Gözbaşı'ya tebrik - Spor
12:27 Genç yeteneğin attığı akıl dolu pas, penaltı ile sonuçlandı - Spor
12:26 Yanal ve Avcı'dan 'sarı' alarmı - Spor
12:25 Forma numarasını unuttu, oyundan çıkmaya çalıştı - Spor
11:57 Alex de Souza İstanbul'da! Geliş nedeni belli oldu - Spor
11:56 Arda Turan'dan sonra bir yıldız daha G.Saray'a dönmek istiyor - Spor
11:11 Fenerbahçe'yi bekleyen Ferdi Kadıoğlu tehlikesi - Spor
10:30 Arda Turan'ı otel vatandaşı mağdur etti - Spor
9.12.2019 12:37:58