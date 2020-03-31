Milli judoculardan "Evde kal" çağrısı

aracılığıyla "Evde kal" çağrısında bulundu. Çalışmalarını evde sürdüren Gülkader Şentürk, "Ne yazık ki ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele ediyoruz. Kendi sağlığımızı ve etrafımızdaki insanların sağlığını korumak için evde kalmamız ve Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarını dikkate almamız gerekiyor. Bütün spor salonları ve sosyal aktivite alanları kapalı olduğundan ben de zinde kalabilmek için antrenmanlarımı evde devam ettiriyorum" dedi.

İREM KORKMAZ: ANTRENMANLARIMIZI EVDE YAPIYORUZ

İrem Korkmaz da "Evde kal" çağrısında bulunarak, "Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs yüzünden ailemizi ve etrafımızdaki kişileri korumak için evde kalmamız ve Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate almamız gerekiyor. Şu an 2020'de yapılacak olimpiyatlarımız olağan dışı gerçekleşen salgından dolayı 2021 yılına ertelendi. Ben de zinde kalmak ve performansımın düşmemesi açısından antrenmanlarıma evde devam ediyorum" diye konuştu.

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Gülkader Şentürk'ün açıklamaları

İrem Korkmaz'ın açıklamaları

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- Ankara

Kaynak: DHA