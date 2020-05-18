Milli kadın haltercilerden 19 Mayıs mesajı

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

18.05.2020 16:32 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:33
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Taşpınar yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yolunda attığı adımlarla en önemli tarihini yazan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının yola çıktığı bu anlamlı günü; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Tüm şehitlerimiz ile gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan milli kadın halterciler de yayımladıkları görüntülü mesajla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
En güzel 19 Mayıs sözleri! Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs mesajları! Resimli 19 Mayıs sözleri!
Milli kadın haltercilerden 19 Mayıs mesajı

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Taşpınar, Türkiye, Spor, Haber

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