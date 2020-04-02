Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol hem antrenman, hem de temizlik yapıyor

Yer bezlerini kullanarak hem hijyeni sağlıyor, hem de formunu koruyorMilli sporcu: Siz de benimle birlikte bu hareketleri yapın ve evde, hayatta, sağlıklı kalınUğur DEMİRKIRDI / - Koronavirüs salgını nedeniyle birçok branştan sporcular evlerinde yaptıkları idmanlarla formlarını korurken,...

02.04.2020 09:35 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:35
Milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol hem antrenman, hem de temizlik yapıyor

Yer bezlerini kullanarak hem hijyeni sağlıyor, hem de formunu koruyor

Milli sporcu: Siz de benimle birlikte bu hareketleri yapın ve evde, hayatta, sağlıklı kalın

Uğur DEMİRKIRDI/ - Koronavirüs salgını nedeniyle birçok branştan sporcular evlerinde yaptıkları idmanlarla formlarını korurken, milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol da farklı çalışma metoduyla dikkatleri üzerine çekti. Evinde yer bezlerini kullanarak hijyeni sağlayan milli sporcu, bir yandan da sporunu yaparak formda kalıyor.

Koronavirüs nedeniyle 1 yıl ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi karatede +61 kiloda temsil edecek ilk kadın sporcu Meltem Hocaoğlu Akyol, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Olimpiyat hayallerini 1 yıl ertelediklerini belirten milli karateci, "Ülkemin bayrağını +61 kiloda temsil edecek ilk kadın sporcusuyum. Bununla birlikte 2021 yılında yapılacak olan Tokyo Olimpiyatları'nda biz hayallerimizi sadece 1 sene erteledik. Onlardan vazgeçmedik. Bu çalışmalar için evde farklı bir metot uyguluyorum. Siz de benimle birlikte bu hareketleri yapın ve evde, hayatta, sağlıklı kalın" dedi.

YER BEZLERİYLE HEM HİJYENİ SAĞLIYOR, HEM DE FORMDA KALIYOR

Başarılı karateci, koronavirüs nedeniyle çalışmalarını da evinde sürdürüyor. Yer bezleriyle açma germe hareketleri yapan milli sporcu, "Böylece evin her yerindeki tozları süpürerek, kendimizi koronavirüse karşı ekstra koruyabiliriz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Milli sporcunun açıklamaları

Evde bezlerle idman yapması


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Meltem Hocaoğlu, Koronavirüs, Spor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol hem antrenman, hem de temizlik yapıyor - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya, Güneş’ten dev destek Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya, Güneş'ten dev destek
Tedavi sonrası ilk kez konuşan Albayrak, G.Saray’la yol ayrımında Spor
Tedavi sonrası ilk kez konuşan Albayrak, G.Saray'la yol ayrımında
Bu kez hedefi bulamadı! Güzel golfçüden dikkat çeken paylaşım Spor
Bu kez hedefi bulamadı! Güzel golfçüden dikkat çeken paylaşım
G.Saray’ın Kadıköy’de 20 yıl sonra aldığı 3 puan geçersiz sayılabilir Spor
G.Saray'ın Kadıköy'de 20 yıl sonra aldığı 3 puan geçersiz sayılabilir
İptal ya da tescil yok! UEFA, Süper Lig için kararını bildirdi Spor
İptal ya da tescil yok! UEFA, Süper Lig için kararını bildirdi
Galatasaray yönetiminden tepki çeken personel maaşı kararı! Spor
Galatasaray yönetiminden tepki çeken personel maaşı kararı!
Mesut Özil’den evde kalanlara maç davetiyesi Spor
Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi
Koronavirüse yakalanan Reina o anları anlattı: 25 dakika nefes alamadım Spor
Koronavirüse yakalanan Reina o anları anlattı: 25 dakika nefes alamadım

Son Dakika Spor Haberleri

10:00: Görme engelli milli sporcular, Paralimpik Oyunları'na video konferans yöntemiyle hazırlanıyor - Spor 10:00: Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav'ın kız kardeşi vefat etti - Spor 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi - Haberler 09:50: Şenol Güneş, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışladı - Spor 09:35: Milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol hem antrenman, hem de temizlik yapıyor - Spor 09:29: 2 Nisan Perşembe DHA Spor Gündemi - Spor 09:23: Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı - Haber 09:12: Hastanede yaşadıklarını ilk kez anlatan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir - Spor 08:07: Eğer FIFA ve UEFA sezonları iptal ederse, G:Saray'ın Kadıköy'deki galibiyeti geçersiz sayılacak - Spor 23:36: UEFA, 2019-2020 sezonunun tamamlanmasını istiyor - Spor 23:23: Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti - Spor