Milli Karateciler Sezonu Çin'de Tamamlayacak

Erkek ve Kadın Karate Milli Takımları, Çin
'de yarın başlayacak Karate 1 A Serisi'nde tatamiye çıkacak. Türkiye
Karate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre, Şanghay kentinde 7- 9 Aralık
tarihlerinde yapılacak serinin 4. ve son etabıyla milli sporcular sezonu kapatacak.
Müsabakalara 80 ülkeden, bin 176 karatecinin katılması beklenirken, Türkiye'yi 9 kadın, 13 erkek karateci temsil edecek.
Karate 1 A Serisi Şanghay etabında mücadele edecek Türk sporcular ise şunlar:
Kadınlar:
Ferdi Kata: Dilara Eltemur
Kumite 50 kilo: Serap Özçelik
Arapoğlu ve Gülsen Demirtürk
Kumite 55 kilo: Tuba Yakan
Kumite 61 kilo: Merve Çoban
Kumite 68 kilo: Eda Eltemur ve Rabia Şentürk
Kumite +68 kilo: Yıldız Aras
ve Meltem Hocaoğlu
Erkekler:
Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Mehmet Yakan
ve Emre Vefa Göktaş
Kumite 60 kilo: Eray Şamdan
ve Aykut Kaya
Kumite 67 kilo: Burak Uygur
, Ömer Abdurrahim Özer ve Muratcan Deniz
Kumite 75 kilo: Erman Eltemur ve Murat Öz
Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş
Kumite +84 kilo: Alparslan Yamanoğlu
ve Rıdvan Kaptan
Çin Halk Cumhuriyeti
06 Aralık 2018 Perşembe 12:32