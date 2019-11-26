Milli karateciler, sezonu Madrid'de kapatacak

Karate Milli Takımı, 2019 sezonunu İspanya'nın başkenti Madrid
'de düzenlenecek Karate 1 Premier Lig'in 7. etabıyla noktalayacak.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, 29 Kasım-1 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Karate 1 Premier Lig'in Madrid ayağında tatamiye çıkacak.
2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota puanı veren organizasyonda 89 ülkeden 737 sporcu mücadele edecek.
Madrid Arena'nın ev sahipliği yapacağı müsabakalara tüm kategorilerde katılım gösterecek Türkiye'yi, 6 kadın ve 12 erkek karateci temsil edecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, şu ifadeleri kullandı:
"2018'in Temmuz ayında başlayan olimpiyat kota turnuvalarında 2019 bizim için oldukça önem arz ediyordu. Geride bıraktığımız müsabakalarda başarılı sonuçlar alarak sporcularımızı Tokyo 2020 mücadelesinde ilk 10'da tutmayı başardık. Madrid'de sezonu noktalayacağız ama olimpiyat mücadelemiz bitmeyecek. Nisan 2020'ye kadar yapılacak kota puanı turnuvalarında form grafiğimizi korumak istiyoruz. Mayıs 2020'de yapılacak kota turnuvasının ardından da en yüksek sayıyla Japonya'da yer almak istiyoruz. Sporcularımıza güveniyoruz, aldıkları sonuçlar da bunun yansıması. İspanya'dan en iyi sonuçlarla ayrılacağımıza inanıyorum."
Milli takım kadrosu
Karate 1 Premier Lig'in 7. etabında mücadele edecek milli sporcular ve kategorileri ise şöyle:
Kadınlar:
Ferdi kata: Dilara Eltemur
Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu
Kumite 55 kilo: Tuba Yakan
Kumite 61 kilo: Merve Çoban
Kumite 68 kilo: Eda Eltemur
Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu
Erkekler:
Ferdi kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir
Kumite 60 kilo: Eray Şamdan
Kumite 67 kilo: Burak Uygur, Ömer Abdurrahim Özer
Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Murat Öz, Eren Akkurt, Ferhat Demir
Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş
Kumite +84 kilo: Alparslan Yamanoğlu
Erkek Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir