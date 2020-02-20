Milli karateciler spor severlerle bir araya geldi

MİLLİ karateciler Kağıthane 'de düzenlenen söyleşiyde spor severlerle biraraya geldi. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan milli sporculardan Serap Özçelik Arapoğlu, Merve Çoban ve Uğur Aktaş, Kağıthane Gültepe Kültür Merkezi'nde hazırlık süreci hakkında soruları yanıtladı. 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde müsabakalara hazırlanış aşamaları ve unutulmayan anıların konuşulduğu organizasyona katılan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'e de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

ÖZTEKİN : "TÜM KAĞITHANE VE ÜLKE OLARAK YANINIZDAYIZ"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, sporcuları tebrik ederek, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda destek sözü verdi. Başkan Öztekin, "Son birkaç ayda birçok ülkeye gitmiş oldular. Kendilerine başarılar diliyoruz. Ailelerine sabırlar diliyoruz. Aileleri içinde zor bir şey aslında. Sadece maçlarda değil, aynı zamanda da müsabaka içinde antrenman yapmları lazım, kendilerini dinç tutmaları lazım. Olimpiyatlara gittikleri zaman ki inşallah gidecekler. Madalya alıp gelmeleri elbette kıymetli ama benim için kıymetli olan bu genç kardeşlerimizi tanımak. Sağ olsunlar olimpiyatlarda başarılı olacaklarına inanıyorum. Tüm Kağıthane ve ülke olarak yanlarında olacağımızı söylemek istiyorum. Bunların bilinmesini isterim" diye konuştu.

ARAPOĞLU : "SIKI VE DİSİPLİNLİ ÇALIŞARAK BAŞARI ELDE EDİLİYOR"

Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, düzenli çalışmanın başarı getirdiğini belirtti. İrade, özveri, sabır ve sevginin karekte sporunun temelinde yer aldığını söyleyen Arapoğlu, "Bazen gerçekten çok yoruluyorsun, yataktan kalkmak bile istemiyorsun. Aklına hedefin geliyor, Allah sana bir şeyi lütfetmiş yani. Orada tek sen varsın, tek sen temsil ediyorsun. Bütün bunları düşünerek antrenmanını yapıyorsun. Bütün mücadeleni orada sergiliyorsun. Gerçekten sıkı ve disiplinli çalışarak başarı elde ediyorsun. İrade, özveri, sabır ve sevgi istiyor bu spor" dedi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na gitmesinin matematiksel olarak kesinleştiğini belirten Arapoğlu, "Önümde üç müsabaka daha var ama benim Tokyo'ya gitmem matematiksel olarak garantilendi. En yakın rakibimle aramda 5 bin puan var. Şu anki hedefim Allah sakatlık vermezse Tokyo'ya gitmek. Zaten ilk hedefim Tokyo'ya gitmekti, bunu da başardım. Orada derece yapıp ülkemizi temsil etmek istiyorum. İnşallah güzel geçer" şeklinde konuştu.

ÇOBAN : "AİLELER ÇOCUKLARINI SPORA YÖNLENDİRMELİ"

Güzel bir süreç yaşadıklarını belirten milli karateci Merve Çoban, "Çok güzel bir süreç yakaladık, çok güzel bir sonuç yakaladık. Bunun akabinde olimpiyatlarda yarışıp şampiyon olmayı umuyoruz. Her şeyden önce sabretmek önemli. Yaklaşık 18 senedir karateyle uğraşıyorum ve bunun sonucunda bir çok madalya kazandım ve 2019 yılında büyüklerde Avrupa Şampiyonu oldum. Bu sene de aynı hedefi hedefliyorum. Sonrasında da olimpiyatlara gitmeyi hedefliyorum. Kadın olarak bu sporda yer almak özgüven veriyor. Ailelere buradan tavsiyem, çocuklarını bir branşa yazsınlar. ve uzakdoğu sporlarında kendini korumakla alakalı birçok çalışma var. Bu yüzdende spora yönelmelerini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

AKTAŞ : "KÜÇÜK YAŞTAN BERİ KARATEYE İLGİM VAR"

Milli karateci Uğur Aktaş ise küçük yaştan beri karateye ilgisi olduğunu söyledi. Yeteneği olduğu halde çalışmadığı için başarı yakalayamayan birçok sporcu olduğunu belirten Aktaş, çalışılmadığı sürece bir başarı yakalanamayacağını belirtti. Aktaş, "Benim küçük yaşlardan beri karateye ilgim vardı. Çalışmak çok önemli. Birçok sporcu var yeteneği olan ama çalışmadığınız taktirde başarı yakalayamıyorsunuz. veya sürdürülemeyen bir başarı yakalıyorsunuz. Başarılı bir sporcu olmanın en büyük sırrı, çalışmak ve sabretmek. Olimpiyatlar başka bir boyut. Avrupa ve dünya şampiyonalarında karşılaştığımız rakiplerimizle aynı. Olimpik bir branş olarak yer almadığımız için medyada çok yer almıyor karate. Ama yavaş yavaş ön plana çıkmaya başladı karate. İnşallah kesin sonuçlar açıklandıktan sonra bizimle ilgili daha çok bilgi sahibi olacaklar. Allah nasip ederde orada madalya kazanırsak, herkes karateyi tanımış olacak diye umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Başkan Öztekin'in açıklamaları

-Serap Özçelik Arapoğlu'nun açıklamaları

-Merve Çoban'ın açıklamaları

-Uğur Aktaş'ın açıklamaları

-Söyleşiden detay görüntüler