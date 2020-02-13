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Milli karateciler, Tokyo 2020 hedefiyle Dubai'de tatamiye çıkacak

Türkiye'den 17 sporcunun katılacağı Karate 1 Premier Lig'in ikinci ayağı, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde başlayacak.

13.02.2020 21:38 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:38Milli karateciler, Tokyo 2020 hedefiyle Dubai'de tatamiye çıkacak
'den 17 sporcunun katılacağı Karate 1 Premier Lig'in ikinci ayağı, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nin kentinde başlayacak.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya, sezonun 2020 Olimpiyatları'na puan veren üçüncü organizasyonu, 14-16 Şubat tarihlerinde Dubai'de düzenlenecek.
85 ülkeden 571 sporcunun mücadele edeceği turnuvada Türkiye'yi, 6 kadın, 11 erkek sporcu temsil edecek.
Kota alacak 32 sporcunun belirleneceği olimpik sıralama, 6 Nisan'da sona erecek. 8-10 Mayıs tarihlerinde ise Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak eleme turnuvasıyla 24 karateci daha Tokyo 2020'ye katılma hakkı kazanacak.
2020'de 6 kota turnuvasına çıkacak Karate Milli Takımı'ndan birçok isim dünya sıralamasında ilk 10'da bulunuyor. Serap Özçelik Arapoğlu ve Uğur Aktaş, zirvede, Ali Sofuoğlu, Eray Şamdan ve Merve Çoban ise 3. basamakta yer alıyor.
Karate 1 Premier Lig'in Dubai ayağında yarışacak milli sporcular şöyle:
Kadınlar
Ferdi kata: Dilara Eltemur

Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu

Kumite 55 kilo: Tuba Yakan

Kumite 61 kilo: Merve Çoban

Kumite 68 kilo: Eda Eltemur

Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol
Erkekler
Ferdi kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir
Takım kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir
Kumite 60 kilo: Eray Şamdan

Kumite 67 kilo: Burak Uygur, Ömer Abdurrahim Özer

Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Murat Öz, Eren Akkurt

Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş

Kumite +84 kilo: Alparslan Yamanoğlu

Türkiye, Tokyo, Dubai, Spor

Kaynak: AA

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