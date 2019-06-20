20.06.2019 14:20
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Milli karateciler Tokyo 2020 için Kanada'da puan arayacak

Milli karateciler Tokyo 2020 için Kanada

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları arasında yer alan Karate 1 A Serisi'nde sezonun üçüncü etabı, 21-23 Haziran tarihlerinde Kanada'nın Montreal kentinde yapılacak.

Tokyo2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları arasında yer alan Karate 1 A Serisi'nde sezonun üçüncü etabı, 21-23 Haziran tarihlerindeKanada'nınMontrealkentinde yapılacak. Dünya Karate Federasyonu'nun (WKF) en yoğun katılımlı organizasyonları arasında yer alan Karate 1 A Serisi'nde heyecanTürkiye'den Kanada'ya taşındı. Dünya karatesinin yıldız isimleri, rekor katılımla gerçekleşenİstanbuletabının ardından A Serisi'nde sezonun üçüncü etabında bu kez Montreal'de tatamiye çıkacak. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren organizasyonlar arasında yer alan turnuva, 21-23 Haziran tarihleri arasında yapılacak. 79 ülkeden 760 karatecinin kayıt yaptırdığı müsabakalarda Karate Milli Takımı, 12 erkek ve 7 kadın sporcuyla mücadele verecek. Organizasyonda kata ve kumite olmak üzere 12 ferdi, iki takım dalında madalya dağıtılacak. Türkiye'yi temsil edecek milli karateciler şöyle:
KADINLAR Ferdi Kata: Dilara Eltemur Kumite 50kg:Serap ÖzçelikArapoğlu Kumite 55kg:Tuba YakanKumite 61kg:Merve ÇobanKumite 68kg: Eda Eltemur Kumite +68kg:Meltem Hocaoğlu, Yıldız Aras
ERKEKLER Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu,Emre Vefa Göktaş,Enes ÖzdemirKumite 60kg:Aykut Kaya,Eray ŞamdanKumite 67kg:Burak Uygur, Muratcan Deniz, Ömer Abdurrahim Özer Kumite 75kg: Erman Eltemur, Murat Öz,Enes BulutKumite 84kg:Uğur AktaşKumite +84kg:Alparslan YamanoğluTakım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir
(İHA)
Kaynak: İHA
Montreal,Tokyo,Kanada,Güncel

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