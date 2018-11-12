Milli Karateciler, Yurda Döndü

İspanya
'nın başkenti Madrid
'de düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası'nda 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Karate Milli Takımı, İstanbul
'a geldi.
Madrid'den kalkan Türk Hava Yolları
'na ait tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı
'na gelen milli kafileyi, federasyon yetkilileri ile sporcuların yakınları karşıladı. Türkiye
Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan
ile şampiyonada madalya kazanan milli sporculardan Serap Özçelik
Arapoğlu, Alparslan Yamanoğlu
ve Uğur Aktaş
, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Ay-yıldızlı kafilede yer alan başkan Esat Delihasan, çok yoğun katılımlı bir şampiyona geçirdiklerini belirterek, "Erkek Milli Takımı'mız son 6 dünya şampiyonasının dördünde madalya alma başarısı gösterdi. Kata takımımız da son 2 dünya şampiyonasında kürsüye çıkma başarısı sağladı. Ucuna kadar getirip alamadığımız madalyalar da var. Çok daha verimli bir şampiyona olabilirdi. Ama alınan sonuçtan ve çocukların bize aşıladığı umuttan memnunuz." ifadelerini kullandı.
Şampiyonada elde edilen başarının 2020 Tokyo
Olimpiyatları için umut verici olduğunu aktaran Delihasan, şunları kaydetti:
"İnşallah bu performansımız artarak devam edecektir. Çocuklarımız bir kademinin eşiğindeydiler ve bunu da atladılar. İnşallah olimpiyatlarda da ülkemize madalyalar kazandırırız. Bütün amacımız bu. Kazandığımız madalyaları şehit ailelerine hediye ediyoruz. Askerlerimiz cephede savaşıyor, biz de bu şekilde mücadele ediyoruz. Hepsine armağanımız olsun. Umarız onlara olimpiyat madalyaları da armağan ederiz."
Serap Özçelik Arapoğlu: "Final stresini kaldıramadım"
Kadınlar kumite 50 kiloda gümüş madalya kazanan Serap Özçelik Arapoğlu, final stresini kaldıramadığı için dünya ikinciliğiyle yetindiğini kaydetti.
Elemeleri rahat bir şekilde geçerek finale kaldığının altını çizen Serap, "Altın madalya kazanmak istiyordum. Final stresini kaldıramadım ve istediğim performansı sergileyemedim. Buna da şükür. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. 2019'da en iyi performansı sergileyerek olimpiyat yolunda puan kazanmak ve 2020 Tokyo'da ülkemizi temsil etmek istiyorum." şeklinde görüş belirtti.
Alpaslan Yamanoğlu: "Alnımızın akıyla döndük"
Erkekler kumite +84 kiloda bronz madalya elde eden Alparslan Yamanoğlu, mutlu ve gururlu olduğunu aktardı.
Erkek Kumite Milli Takımı ile gümüş madalya da kazanan Alparslan, "Alnımızın akıyla döndük. İstediğimiz sonucu bir nebze de olsa aldık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Olimpiyatlar için güzel puanlar aldık. Ama bu yeterli değil. Daha çok çalışarak daha iyi başarılara imza atacağız. Mutlu ve gururluyuz." diye konuştu.
Erkekler kumite 84 kiloda dünya üçüncülüğüne ulaşan milli sporcu Uğur Aktaş ise hedefinin şampiyonluk olduğunu ama bronz madalya aldığı için de mutluluk duyduğunu kaydetti.
Yarı final müsabakasını son 11 saniyede rakibine verdiği puanla kaybettiğini hatırlatan Uğur, "Biraz üzücü oldu. Hedefim şampiyon olmaktı ama nasip üçüncülükmüş. Bunun için de mutluyuz. Hedefimiz, 2020 Tokyo için puan kazanmak ve kota alabilmek. İnşallah 2020'ye kadar elimizden geleni yapmak ve ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
12 Kasım 2018 Pazartesi 22:27