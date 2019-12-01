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Milli karatecilerden Madrid'in ikinci günde iki final

İspanya'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig 7. etabın ikinci gününde milli sporcular iki final maçına çıkmaya hak kazandı.

01.12.2019 00:02 | Son Güncelleme: 01.12.2019 00:02Milli karatecilerden Madrid'in ikinci günde iki final
'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig 7. etabın ikinci gününde milli sporcular iki final maçına çıkmaya hak kazandı.
Türkiye Karete Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent 'de devam eden organizasyonun ikinci gününde, erkekler ferdi kata yarı final grubunda 3 Türk karateci tatamiye çıktı.
Son 3 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Ali Sofuoğlu, 25,74 puanla grubunda ilk sırada yer aldı ve finale yükseldi. 23,88 puan alan Emre Vefa Göktaş ile 23,66 puan toplayan Enes Özdemir ise turnuvaya veda etti.
Tokyo 2020 olimpik puanlamada ilk sırada yer alan Uğur Aktaş da ikinci gün final bileti alan diğer sporcu oldu. Kumite 84 kiloda mücadele eden milli karateci, 2016 dünya şampiyonu Japon Ryutaro Araga'yı 1-0 yenerek finale yükseldi. Bu sezon Karate 1 Premier Lig'de üçüncü kez finale yükselen Aktaş, organizasyonun Dubai ve Şangay ayaklarında şampiyon olmuştu.
Organizasyonun ilk gününde 4 final ve 1 bronz madalya müsabakasına çıkmaya hak kazanan milli sporcular, yarın 7 madalya maçına çıkacak. Karate 1 Premier Lig'de tüm madalya mücadeleleri, yarın TSİ 11.30'da başlayacak.
Turnuvada madalya maçlarına çıkacak milli sporcular ve rakipleri şöyle:
Bireysel
Final:
Ali Sofuoğlu-Damian Quintero (İspanya)/ Ferdi kata

Ömer Abdurrahim Özer-Amir Mehdizadeh (İran)/ Kumite 67 kilo
Uğur Aktaş-Daniyar Yuldashev (Kazakistan)/ Kumite 84 kilo
Serap Özçelik Arapoğlu-Bakhriniso Babaeva (Özbekistan)/ Kumite 50 kilo
Tuba Yakan-Yassmin Attia (Mısır)/ Kumite 55 kilo
Bronz:
Eray Şamdan- Jovanni Martinez (Venezuela)/ Kumite 60 kilo
Takımlar
Final:
Türkiye-İtalya/ Erkekler kata

İspanya, Madrid, Spor

Kaynak: AA

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