Milli karatecilerin hedefi madalya

Karate Milli Takımı, Şili'nin Santiago kentinde 23-27 Ekim'de düzenlenecek Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda kürsüde yer alarak organizasyonu en iyi yerde tamamlamayı hedefliyor.

Ay-yıldızlı sporcular, organizasyon hazırlıkları kapsamında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamp yapıyor.

Santiago'da kata ve kumite kategorisinde mücadele edecek 38 milli karateci, antrenmanlarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Erçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 38 sporcuyla kamp sürecinin devam ettiğini belirterek, kadın ve erkekler olarak Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'na hazırlandıklarını söyledi.

Şampiyonaya iyi hazırlandıklarını ifade eden Erçin, sporcuların 3 hazırlık dönemi geçirdiğini kaydetti.

Erçin, son aşama olarak taktik ve teknik çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, "Geçen hafta Turkish Open yapıldı. Dünyadan 40 ülke katıldı biz de başarılı sonuçlar elde ettik. Bu takımımız şubat ayında Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Hedeflerimiz yine ülkemizi en iyi şekilde temsil edip en üst sıralarda yer almak. Bunun için de yoğun şekilde çalışıyoruz. Şu anda her şey çok iyi gidiyor. Sporcularımızın moral ve motivasyonu iyi seviyede. Başarılar elde edeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

"Her kategoride madalya alabilecek kapasitede sporcumuz var"

Karate olimpik branş olduktan sonra spora katılımın yükseldiğini anlatan Erçin, ülkelerin de buna bağlı olarak desteğinin arttığını bildirdi.

Erçin, son Büyükler Karate Dünya Şampiyonası'na 100'ün üzerinde ülkenin katılım sağladığını aktararak, "Bu ümit ve gençlerde daha fazla olabilir. Sporcu sayısı da 2 bini bulacak. Büyük bir organizasyon. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik, ülkemizi en iyi şekilde temsil edip madalyalar almak istiyoruz. Daha önce takımlarda dünya şampiyonasında ilk 5 içindeydik, şubat ayında da Avrupa Şampiyonu olduk. Şili'de de ilk 5 içinde olmayı hedefliyoruz. Her kategoride madalya alabilecek kapasitede sporcumuz var. Her sporcudan ümidimiz var. İnşallah tekrar ülkemize birçok madalyayla dönecekler." ifadesini kullandı.

Bu kategorideki sporcuların karatenin gelecekleri olduğunu belirten Erçin, burada geleceğin A Milli Takımını hazırladıklarını söyledi.

Erçin, burada elde edilecek madalyaların ülke puanı için önemli olduğunu ifade ederek, bu kategoride 2022'de Gençlik Olimpiyatları'na katılacak sporcular bulunduğunu kaydetti.

Gençlik Olimpiyatları için sporcuların şimdiden çalışmaya başladığını dile getiren Erçin, her şampiyonada bir öncekinden fazla madalya kazanmayı amaçladıklarını bildirdi.

"Kategorimizin en iyisi olmaya çalışıyoruz"

Avrupa Şampiyonu milli karateci Ömer Faruk Yürür de Şili'de kategorilerinde en iyi sporcuların olacağını belirterek, kendilerinin de en iyi şekilde hazırlandıklarını anlattı.

Dünya Şampiyonası'nın önemini bilerek yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini aktaran Ömer Faruk, "Günde çift antrenman yapıyoruz. Kategorimizin en iyisi olmaya çalışıyoruz. Kariyerimde ilk kez Dünya Şampiyonası'na gideceğim ve orada şampiyon olmaya çalışacağım."

Kaynak: AA