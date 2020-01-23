Milli karatecilerin olimpiyat mücadelesi Paris'te devam edecek

Karate Milli Takımı, Fransa'nın başkenti Paris
'te yarın başlayacak Karate 1 Premier Lig'in ilk etap turnuvasında tatamiye çıkacak.
Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları için kota puanı veren organizasyon, Pierre de Coubertin Spor
Merkezi'nde 26 Ocak Pazar gününe kadar sürecek.
Turnuvada 92 ülkeden 703 sporcu yer alırken Türkiye'yi 6'sı kadın, 10'u erkek 16 milli kareteci temsil edecek.
Milli sporcular, Serap Özçelik Arapoğlu ve Uğur Aktaş sıkletlerinde sıralamada ilk basamakta, Ali Sofuoğlu, Eray Şamdan ve Merve Çoban ise üçüncü basamakta yer alıyor.
Bu arada olimpiyat oyunlarına karate branşında kota alacak ilk 32 isim, 6 Nisan'da sona erecek olimpik puanlamanın ardından belli olacak.
Karate 1 Premier Lig Paris etabında mücadele edecek milli sporcular şunlar:
Kadınlar
Ferdi Kata: Dilara Eltemur
Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu
Kumite 55 kilo: Tuba Yakan
Kumite 61 kilo: Merve Çoban
Kumite 68 kilo: Eda Eltemur
Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol
Erkekler
Ferdi kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir
Kumite 60 kilo: Eray Şamdan
Kumite 67 kilo: Burak Uygur, Ömer Abdurrahim Özer
Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Murat Öz, Enes Bulut
Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş
Kumite +84 kilo: Alparslan Yamanoğlu
Erkek Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir