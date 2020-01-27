Milli kayakçılardan Bosna Hersek'te 3'ü altın, 7 madalya

Türkiye Kayaklı Koşu Milli Takımı, Bosna Hersek'in Pole kentinde düzenlenen FIS yarışmalarında 3'ü altın, 7 madalya kazandı.

11 ülkeden 100'e yakın sporcunun katıldığı organizasyonda milli sporcular 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Müsabakaların ilk gününde milli sporcu Ayşenur Duman 5 km serbest teknik yarışmasında gümüş madalya kazanırken, ikinci gün yapılan 5 km serbest teknik yarışmasında bronz madalyanın sahibi oldu. Erkekler 10 km serbest teknik yarışmasında Yusuf Emre Fırat altın madalya, Ömer Ayçiçek gümüş madalya, Hamza Dursun ise bronz madalya kazanarak kürsüye çıktı. Ayrıca Çocuk Kupası yarışmalarında her iki günde de milli sporcu İrem Dursun altın madalyayı boynuna takma başarısı gösterdi.