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Milli kayakçılardan "evde kal" çağrısı

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ile milli kayakçılar Ayşenur Duman ve Zana Öztunç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara "evde kal" mesajı verdi.

09.04.2020 12:28 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:28
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ile milli kayakçılar Ayşenur Duman ve Zana Öztunç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara "evde kal" mesajı verdi.
Dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgınına karşı mücadelede birlik ve beraberliğe daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirten Başkan Ali Oto, "Umarım bu zor süreci en az hasarla atlatırız. Allah devletimize ve tüm insanlığa sabır versin. Geleceğimiz ve güzel günler için, evde kal Türkiye'm." dedi.
Antrenmanlarını evlerinde sürdüren milli sporcular Ayşenur ve Zana ise yayınladıkları video ile vatandaşlara bu sürçte hareketsiz kalmamaları çağrısında bulundu. Milli kayakçılardan ’evde kal’ çağrısı

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye, Güncel
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