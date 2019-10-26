Milli kick boksçulardan Dünya Şampiyonası'nda 16 madalya

Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcular, 2'si altın toplam 16 madalya kazandı.
Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen şampiyonada mücadele eden milli sporcular, 2 altın, 4 gümüş ve 10 bronz madalya aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, milli sporcuları tebrik ederek, "Aldığımız madalyaları tüm şehit ve gazilerimiz ile Barış Pınarı Harekatı'nda kahramanca mücadele veren güvenlik güçlerimize armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.
Şampiyonada madalya kazanan milli sporcular şöyle:
Altın madalya:
Çiğdem Kırvaç - Low kick 60 kilo
Gülüzar Kara - Low kick 70 kilo Gümüş
madalya:
Dilara Keleş - Light contact 70 kilo
Muhammed Sait Öncül - Low kick 57 kilo
Soner Şen - K1 rules 60 kilo
Recep Men - Light contact 74 kilo
Bronz madalya:
Kübra Akbulut - Low kick 65 kilo
Mevlana Altuntaş - Low kick 71 kilo
Savaş Yüksel - Low kick 60 kilo
Turgut Dağdağan - Low kick 86 kilo
Barış Güzel - K1 rules 71 kilo
Ali Koyuncu - K1 rules 54 kilo
Cemil Yıldırım - K1 rules 91 kilo
Gözde Nur Göktaş - K1 rules 65 kilo
Hasan Eripek - K1 rules +91 kilo
Mustafa Türk - Light contact 57 kilo