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Milli kick boksçuya 'laf atma' cinayetinden tutuklama talebi

Milli kick boksçuya 'laf atma' cinayetinden tutuklama talebiİSTANBUL - Kadıköy'de laf atma nedeniyle çıkan kavgada Ömer Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan milli kick boksçu Berke Şahin ve 1 şüpheli "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

09.09.2019 23:17
Milli kick boksçuya 'laf atma' cinayetinden tutuklama talebi
İSTANBUL - Kadıköy'de laf atma nedeniyle çıkan kavgada Ömer Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan milli kick boksçu Berke Şahin ve 1 şüpheli "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcı, 1 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakılmasını istedi.
Milli kick boksçu Berke Şahin kız arkadaşıyla birlikte Kadıköy'de bir eğlence mekanından çıktığı sırada kendilerine laf attığı gerekçesiyle yanlarından geçen 2 motosikletliyle kavga etmiş ve motosikletlileri feci şekilde dövmüştü. Bunun üzerine olay yerinden kaçan 2 kişiyi takip eden Şahin, 24 yaşındaki Ömer Özdemir'i yakalayıp bıçaklamış, hastaneye kaldırılan Özdemir hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından Berke Şahin ve 2 arkadaşı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, polis eşliğinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
"Psikolojim iyi değil"
Savcılık ifadesi alınan Berke Şahin, maktulün kendisine küfür ettiğini ve kendisini öldürmekle tehdit ettiğini söyleyerek, "Psikolojim iyi değildir, kendimi iyi hissetmiyorum" dedi.
İfade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Berke Şahin ve Tevfik K. "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle, şüpheli Okan C. ise adli kontrol istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 3 şüphelinin mahkeme sorgularının başlaması bekleniyor.
Milli kick boksçuya 'laf atma' cinayetinden tutuklama talebi

Ömer Özdemir, Kadıköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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