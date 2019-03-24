A Millilerin Moldova Maçının Biletleri Karaborsaya Düştü

A Milli Takımın Moldova ile Eskişehir'de karşılaşacağı kritik maç öncesi son düzlüğe girildi. Eskişehir'de tüm gözler maça çevrilirken biletler maçtan tam 20 gün önce tükendi.2020 Avrupa Şampiyonası Elemelerindeki mücadelede Türkiye Futbol Federasyonu tarafından internet üzerinden satışa sunulan biletler, kategoriye göre 15 lira ile 50 lira arasında satılmıştı.

BİLETLERİ 30 KATINA SATIYORLAR

33 bin kişi kapasiteli Yeni Eskişehir Stadında oynanacak maç biletlerinin uygun fiyatını ve şehrin maça olan ilgisini fırsat bilenler ellerindeki biletleri 500 liraya kadar çıkan fiyatlar ile satışa sundu. Pazartesi günü oynanacak maç öncesi karaborsa biletlerin internet üzerindeki satışları devam ederken yetkililer ise değerinden neredeyse 30 kat pahalı satılan biletlere vatandaşların ilgi göstermemesini talep ediyor.

Kaynak: İHA