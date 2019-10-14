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Milli maç heyecanı meydanda yaşanacak

Gebze Belediyesi, EURO 2020 Elemeleri'ndeki Fransa-Türkiye karşılaşmasını Kent Meydanı'ndaki dev ekrandan yayınlanacağını duyurdu.

14.10.2019 16:36Milli maç heyecanı meydanda yaşanacak
Gebze Belediyesi, EURO 2020 Elemeleri'ndeki Fransa-Türkiye karşılaşmasını Kent Meydanı'ndaki dev ekrandan yayınlanacağını duyurdu.

Milli Takımımızın bu akşam 21.45'de Fransa ile karşılaşacağı maç Gebze 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında dev ekranda yayınlanacak. Euro 2020 Eleme grubunda lider durumda olan Türkiye Milli Takımı'nın oldukça önemli olan Fransa karşılaşması heyecanını Gebzeliler meydanda hep birlikte yaşayacak. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebzeli hemşehrilerini bu akşam oynanacak milli maçın heyecanını hep birlikte yaşamak üzere meydana davet etti. - KOCAELİ

Fransa, Gebze, Güncel

Kaynak: İHA

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