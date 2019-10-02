Haberler » Spor » Haber

Milli maç kapalı gişe

A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim Cuma günü 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'la İstanbul'da yapacağı karşılaşmanın biletleri tükendi.

02.10.2019 11:48Milli maç kapalı gişe
A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim Cuma günü 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'la İstanbul'da yapacağı karşılaşmanın biletleri tükendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmanın bilet satışının sona erdiği belirtilerek, "Satışa çıkan tüm biletler tükendi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda A Milli Takımımıza eşsiz bir destek veren bütün ay-yıldızlı taraftarlara teşekkür ederiz." denildi.

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk, Avrupa, Futbol, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:29 Erdoğan Yeşilyurt: "Geçen sene sıkıntılar yaşadım"
16:28 Yunusemre Belediyesi amatör spor kulüplerinin yanında
16:26 Milli güreşçi Kayaalp memleketinde coşkuyla karşılandı
16:23 Yeşilyurt Belediyespor için başkan adayı
16:12 Kasımpaşa'da konyaspor hazırlıkları devam etti
16:10 Bedensel engelli gençler yüzme keyfi yaşadı
16:10 Kasımpaşa'da Konyaspor maçı hazırlıkları