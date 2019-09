Milli maçın ardından

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 5. maçında Andorra 'yı 1-0 yenen A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş, golün geç gelmesi nedeniyle eleştirilerin normal olabileceğini söyledi.Şenol Güneş, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Son dakikada Ozan ile golü bulduk. Daha erken de bulabilirdik. Birinci dakikada gol bulsak oyun değişecekti." dedi."İş kontrolden çıkmadı, ne yaptığımızı biliyorduk. Oyuncular iyi niyetli, yetenekleri ve karakterlerini sahaya yansıttılar. Kazanmak için de maça asıldılar." sözlerini kullanan Güneş şöyle konuştu:"Çok pozisyon vardı, daha fazla olabilirdi. Bazen aceleci davrandık, bazen kenardan gelen toplarda isabet olmadı, bulduklarımızı da kaçırdık. Şutlarımızın birçoğunu kaleci çıkardı, zaman zaman telaşla erken şut attık. Ortaları buluşturma sayımız azdı. Hem kanattan hem ortadan şut atmada oyun teşebbüsü vardı. Duran topta düşüncemiz vardı, rakibimizin her maçta gol yediğini biliyorduk. Son dakikada Ozan ile golü bulduk. Daha erken de bulabilirdik. Birinci dakikada gol bulsak oyun değişecekti. O anlamda olumsuzluk görmüyorum. Rakip alan ve zaman vermeden oynamaya çalıştı. Temaslı oyunla zaman zaman sinirler de bozuldu. Gol de gelmeyince basiret de bağlanınca buralara gelebiliyorsunuz. Bu maç 0-0 bitseydi aynı şeyi söyleyecektim. Eksiklerimiz var ama artılarımız fazlaydı. Maç 1-0 bitti hepsini tebrik ediyorum."İstanbul'da uzun zaman sonra ilk kez bir milli maç oynandığını hatırlatan ve taraftarı iyi bulduğunu belirten Güneş şu ifadeleri kullandı:"Ayrıca Emre'nin doğum günü vardı, ona nice yıllar diliyorum. 100. milli maçını oynadı, onların 6 numaralı kaptanı da 124. maçını oynadı. Onların agresif oynunda zaman zaman itişme kakışma oldu. Bu oyunun akışını kesti. Bizden beklenen tarihi farktı, gol gelmedikçe onların direncini arttırdı, bizim de telaşımızı zaman zaman arttırdı. Yine sabırla oyun disiplinine bağlı kalarak oynadık. Çağlar'ın pozisyondundan daha zor pozisyonda gol attık. Takımımız da 3 puanı almış oldu. 0-0 bitseydi tarihi ayıp olurdu. Tarihi fark da olabilirdi. Geç gol gelmesi eleştiri tarafı olacaktır, normaldir. Daha iyi oyunculardan kurulu takımız, golün geç gelmesi üzüntü verici, onun dışında tüm oyuncuların elinden geleni yaptığını düşünüyorum."Deneyimli teknik adam, "Bugün yapılan ortalarda isabet oranı çok düşüktü. Bu da golün geç gelmesinde etkili oldu mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:"Kapanan bir takım, merkezi kapatıyor, size de yakın oynamaya çalışıyor, fizik temaslı şekilde engellemeye çalışıyor. Bazen ön bazen arka direkte buluşturabilirdik. Cenk ile sızma yaptığımızda gol gelebilirdi, bir dakikada iki pozisyon bulduk. Zeki ile pozisyon bulduk, bütün bunlar futbolun içerisinde var. İsabetli olsaydı her orta, bunların hiçbirini konuşmayacaktık. Bu oyunla, bu sahayla, bugünkü ortalarla da gol pozisyonlarını bulduk, hiç bulmasaydık, rakip kapandı bize pozisyon vermedi demeyi doğru bulmuyorum. Cenk, Güven şut attı ama daha fazla pozisyona girmeliydik. Kafa toplarında da hakim olmak istedik. Oyuncularımızı ikiye birle kullanmak istedik. Bundan netice alınmayınca ne derseniz haklı olursunuz."Şenol Güneş, Cenk Tosun'un performansıyla ilgili bir soruyu ise şöyle yanıtladı:"İyi çalışıyor, zaman zaman iyi işler yaptı. Cenk'in atabileceği pozisyonlarda topla buluştu, gol gelmeyince takımda da sıkıntı oldu. Cenk gayreti ve niyetiyle bunları aşacaktır. Geçen sene de oynamadığı halde iyi işler yaptı. Yaz dönemi sakatlık geçirmişti onlar sıkıntıydı, performans olarak iyi olması için zamana ihtiyaç var. Güven'i hareketli olarak sağda ikili olarak düşündük. Kenan'ı biraz dinlendirdik. Bazı oyuncular olmadığı için oynatmadık, bazı oyuncuları da burada oynattık, iki gün sonra maçımız var. Kampa girerken 9'du iki de sakatlandı Nazım ve Cengiz 11'e çıktı, dün Dorukhan ve Ozan idmana çıktı. Okay hiç bizimle olmayacaktı. Eldeki oyuncular içinde oynayabilecekler bunlar, biz de faydalanmaya çalıştık. Forvette Kenan vardı, Enes de sakat geldi, Güven ve Cenk var elimizde. Ortada Yusuf, İrfan gibi oyuncularımız var. Kenarda Deniz var ama bütün bunların hepsi netice ile ilgil oyun olarak çok kötü demiyorum ama eksik taraflar var. Goller gelseydi, bazen top sektiği zaman ikinci hamlede sıkıntı yaşıyoruz. Tek toplar ve tek paslarla daha iyi kullanabilseydik, ikiye birde topun çok akıcı gitmesi gerek. Bu eksiklere rağmen sonucun buraya kadar gelmesine şaşırdım ve üzüldüm. Daha erken gol bekliyordum. O pozisyonlar vardı. Beklenti çok büyük olduğu için sonunda da zorla 1-0 kazanınca kim ne derse desin haklıdır. Son dakikaya bırakmadan ilk dakikadan gol atmamız gerekiyordu. Öyle de pozisyonlarımız vardı."Güneş, Moldova maçında kadroda değişiklik olabileceğini belirterek, "Elimizde uzun süre sakatlığı bulunan ve sakat gelen oyuncuların durumuna bakacağız. Oynayan oyuncuların yorgunluğuna bakacağız. Kaptan Emre 90 dakika oynadı, iyi de oynadı. Ortada çok daha yetenekli olan telaşlı oynayan bazı arkadaşların verimleri düşük oldu. Bunlar bazen maç maç değişebilir. Yorgunluğa ve sakatlık durumuna bakacağız." şeklinde konuştu.Şenol Güneş, gruptaki son durum ve kalan maçlarla ilgili olarak ise, "Bugün beklentim daha üstün oyunumuzu daha gollü bir şeklide bitirmekti. Tarihi bir fark bekliyordum ama zor 1-0 oldu. Ne beklediğiniz değil ne bulduğunuz önemli. Zor kazandık. Rakiplerin kaybedip kaybetmeyeceğini bilmiyorum ama biz Moldova ve Arnavutluk'u yendiğimizde Fransa ile final maçı oynarız. Hedefimiz o. Biraz belki bunları fazla gündeme getirdik. Tek tek yapmak daha doğru, Moldova maçını gidelim kazanalım, ondan sonra konuşuruz." değerlendirmesini yaptı.Şenol Güneş, "Sahada en tecrübeli ve soğukkanlı oyuncu Emre Belözoğluydu. Panik yapılan anların fazla olmasında genç oyuncuların çok olması etkili oldu mu? Daha tecrübeli oyuncuları kadroda ilerleyen dönemde görebilir miyiz?" sorusuna ise şu şeklide cevap verdi:"Daha önce oynayan birçok tecrübeli oyunculardan birçoğu sakatlığı nedeniyle kadroda yoktu. Genç oyuncularımızın tecrübeli oyuncular gibi oynadığı maçlar da oldu. Bu telaş sadece bizde değil, taraftarda da vardı. Beklenti büyük, Andorra ile mi berabere kalacaksın dedikleri zaman hakikaten sürpriz diye bakarsınız. Golün de son anda gelmesi, insanları şaşırtıyor. Sadece tecrübe değil, basiret bağlanması da oluyor. Rakip bizden daha soğukkanlıydı. İlk yarıda Yusuf'a dikiş atması 5 dakika sürdü, hakem 4 dakika verdi, ikinci yarıda 6 dakika verdi. Hızlı oynama istiyorsun, oyun duruyor. Bu tip oyunların zorlukları farklıdır. En azından 1 puan almaya çalıştılar, hücum tarafını düşünmeyen, tek yönü iyi yapan, oyununuzu bozmaya çalışan bir takıma karşı hamle yapmaya çalıştık. Etkili gol pozisyonumuz azdı ama olanlar da çok netti. Son anda gol atmamızı beklemiyordum ama rakibin oyun tarzının bu olduğunu biliyordum. En fazla sarı kart gören, tek yönünü iyi kullanıyor. Bugün her şey onların lehine işledi. Sonunda gol yemeleri onları çok rahatsız etmez. Çünkü 1-0'ın da onlar için iyi sonuç olduğunu düşünüyorum."