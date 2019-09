Milli maçın ardından

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. hafta maçında Andorra 'yı 1-0 yenen A Milli Takım'ın kaptanı Emre Belözoğlu, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Emre, "Son dakika da olsa kazanmayı bildik. Şampiyonaya gitmek böyle maçlardan geçiyor. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Bu takım şampiyonada olmayı hak ediyor." ifadelerini kullandı.Karşılaşmanın ardından taraftarların kendisine gösterdiği ilgi karşısında çok mutlu olduğunu aktaran 39 yaşındaki futbolcu, "Mükemmel bir gece oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 25-26 senedir göğsümde dünyanın en güzel bayrağını taşıdım. Kendimi her zaman şanslı hissediyorum ve Allah'a hamdolsun diyorum. 100. maçıma çıktım. Aynı zamanda da doğum günüm. Güzel bir tevafuk oldu. Genç, enerjik ve iyi bir oyuncu grubunun içinde olduğum için çok mutluyum. Milli takımlarda bana forma şansı vermiş tüm hocalarıma çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.Milli formayı ilk günkü heyecanla giymeyi sürdürdüğünü vurgulayan Emre Belözoğlu, "1994 senesinde ilk kez genç milli takıma çağrıldığımda içimdeki enerji neyse bugün de maça çıktığımda içimdeki enerji aynı. Hayatın gerçekleri var. Artık vücudumu doğru kullanmaya çalışıyorum. Kariyerimin sonuna kadar mücadeleye devam edeceğim. Bu takımın içinde yer almak benim için büyük bir şeref ve mutluluk." diye konuştu.Futbolu çok sevdiğini dile getiren Emre, şunları kaydetti:"Kendimi hiçbir zaman özel bir yere koymuyorum. İyi bir takım oluşturduğunuzda başarılar geliyor. Milli takımı bütün takımların üstünde görüyorum. Bütün oyuncularda da bu aidiyet olmalı. Genç arkadaşlarıma da bunu öğütlüyorum. Hayatımı merkezine futbolu koydum. Oyunculara da bunu anlatmaya çalışıyorum. Çok hata yapmış birisi olarak onlara da yardım etmeye çalışıyorum. Futbolculuk kariyerim bir gün bitecek. Benim için böylesine bir finalin olması da inşallah kariyerimin sonunda güzel bir veda olur."Ozan Tufan: "Zor bir maç oldu"Milli futbolcu Ozan Tufan, zor bir maçtan galip geldikleri için mutlu olduğunu kaydetti.Karşılaşmanın 89. dakikasında milli takıma 3 puanı getiren golü kaydeden 24 yaşındaki oyuncu, "Burası milli takım. Milli takımda kimin gol attığı önemli değil. Önemli olan milli takımın yükseklerde olması ve bayrağın dalgalanması. Kendi adıma ve ülkemiz adına mutluyum. Biz favoriydik. Bu maçın skoru böyle olmamalıydı. Milli takım her zaman farklı skorlarla kazanmak zorundadır. Bunu Fransa karşısında da gösterdik. Bu maç bizim için zor oldu. Kapanan bir takım vardı. Skor 1-0 da olsa 3 puanı aldık. Yarından itibaren Moldova maçına odaklanacağız." şeklinde görüş belirtti.Sakatlığından dolayı birkaç gündür antrenman yapamadığını ifade eden Ozan, "Maç maç bakıyorum. Kendimi kafa olarak iyi hazırlıyorum. Saha içinde ve dışında abilerimden aldığım destekle kendimi hazırlıyorum. Bugün de böyle oldu. Sakatlığımı atlattım ve güzel bir gol attım. Milli takıma katkı verdiğimi düşünüyorum." dedi.Ozan Tufan, Fenerbahçe'de de beraber oynadığı Emre Belözoğlu'nun performansını arttırdığı yönündeki bir soruya ise şu cevabı verdi:"Emre abi, ben dahil kulüpteki ve milli takım hiç kimsenin kötülüğünü isteyecek biri değildir. Her zaman herkesin iyiliğini isteyen ve herkese bir şeyler vermeye çalışan güzel bir karakterdir. Onunla genç jenerasyon olarak oynadığımız için çok şanslıyız. Ben hem kulüpte hem milli takımda oynuyorum. Ben de çok şanslıyım. Hepimiz ondan bir şey almak istiyoruz."