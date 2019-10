Milli maçın ardından

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında Arnavutluk'u 1-0 yenen A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş, oyuncularındaki kazanma stresi nedeniyle beklenen futbolu ortaya koyamadıklarını ancak son dakika golüyle de olsa kazanmayı başardıklarını söyledi.Şenol Güneş, Ülker Stadı'ndaki karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Stresli, zor bir maç oynadık, böyle zor maçları geçmek önemliydi. Geçen Andorra maçında da böyle zorlandık ve sonunda golü bulduk." dedi.Basın toplantısının başında kravatının rengiyle ilgili bir yorum üzerine konuşan Güneş, "Dedikodu ve magazin, Türkiye'nin en üzüntülü olduğu dönemde çok anlamsız, çirkin bir şey konuşuyoruz. Futbolu bile konuşmak istemezken, kıyafetleri konuşuyoruz. Çirkin. Aklımızın ucundan geçmez, ne anlamı var, maçla ne alakası var. Rengini de bilmiyorum, Damat'tan giyiniyorum, Damat'ın reklamını yapıyoruz. Elbiseyi bana gönderdiler giydim. Haftaya da siyahını giyeceğim. Değiştiririz. Kim diyor bilmiyorum ama diyenlerin anlamsız, gereksiz konuştuğu bir şey." ifadelerini kullandı."Oyundaki eksikliklerimizi, oyuncularımızın kazanma ruhu ve taraftarlarımızın desteğiyle gidermeye çalıştık. Oyun akıcılığı bakımından pas yüzdemiz fazla değildi, isteğimiz fazlaydı, gerginlik vardı." diyen Şenol Güneş, karşılaşmayla ilgili olarak şöyle konuştu:"Rakibin savaşçı olması ve son şansını kullanması da bu zorlamayı öteye attı. Pozisyonlar az bulduk ama bulduklarımızı değerlendiremedik, onlara da şans verdik. Mutlaka kazanılması gereken bir maçtı, tüm oyuncularda da istek vardı ama bu isteğimizle gerginlik ön plana çıkardı, sonucunda kazandık. Yarışın geldiğimiz noktasında öyle bir durum var. Kaç kazandık kaç kaybettik onlara da bakmıyorum. Ciddi olarak yapacağımız şey Fransa maçına hazırlanmak. Genelde beraberlik istemem, beraber de hiç olmadı geldiğimden beri. Beraberliğin de yeteceği bir maç olabilir. Kazanabiliriz ama futbol adına iyi şeyler yapmak istiyoruz."Çok fazla top kaybı yaptıklarının altını çizen Güneş, şunları kaydetti:"Topu çevirmede eksiklerimiz oldu. Rakibin baskısından çıkmak için top kaybımızın az olması gerekiyor. Hatta pozisyon da verdik. Bir an önce maçı kazanma isteğiyle kaybettiğimiz top sonrası rakibe şans verdik. Topu fazla hızlı çevirip yön değiştiremememiz eksikliğimizdi. Kısır bir maç oldu ama sonunda kazanmak önemliydi ve kazandık. Karşımızda deplasmandaki maça göre daha güvenli bir takım vardı, final maçı olarak baktılar. Daha uyumlu ve kompakt olarak oynadılar. Rakibin savunmasının üstüne oynadığımızda gayet iyiydik, öteki türlü ikinci bölgede top alıp çıkmak istediler. O yüzden İzlanda'yı yendiler. Defansını rahat bırakırsanız, beklerini kaçırabiliyorlar. Bu maçta daha agresif, çalışkan ve güvenlilerdi. Dört maçlarının üçünü kazanarak moral bulmuşlardı. Fizik olarak iyi bir takım. Bize karşı da olağanüstü hırslı oynadılar, tebrik ediyorum.""Terörü besleyerek büyütenler, inşallah o kan içerisinde boğulurlar"Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na da değinen deneyimli teknik adam şu ifadeleri kullandı:"Futbolun yorumunu yapmadan şehitlerimizden, ülkemizin insanının hayattan göç etmesinden konuşulmasından yanayım. Üzüntümüz sonsuz. Ülkemizin neresinde olursa olsun, askerimiz veya sivil insanımız aileden biri olarak, üzgünüz. Maalesef şehit sayısı fazla, hiç olmasın. Dünyanın hiçbir yerinde insanlar ölmesin, öldürülmesin. Ülkemiz yıllardan beri terörle uğraşıyor. Böyle bir dönemde maç yapmak zor, yorum yapmak bile doğru değil ama bunun çözümü de bu terörün bir gün, bu işleri planlayanların evinde olması dileğimdir. İnşallah da bir gün olacaktır. Bu sonsuza kadar gitmez. Birilerini kullanırlar, başka birileri de onları kullanırlar diye düşünüyorum. Bu tesadüfen olan bir şey değil. Ülkemizde ırk, dil din ayrımı yapmadan herkesle birlikte yaşamaya hazırız. Kendileri evlerinde rahat ederken, tüm terörü bizim ülkelerimizde besleyerek büyütenler, bir gün inşallah o kan içerisinde boğulurlar."Fransa maçı yorumuŞenol Güneş, 14 Ekim Pazartesi günü Fransa ile oynanacak grubun 8. maçı hakkında ise şu yorumu yaptı:"Fransa maçı puan savaşını düşünmeden kendi oyunumuzu oynamak için rahat olacak. Bu maçta kazanma isteği var ama 'ya kaybedersek' korkusu da var, diye düşünüyorum. Bir an önce şampiyonaya gitmek isteyen oyuncularımız var, beklenti çok büyük, oyuncularımız da bunu hissediyor. İliklerine kadar bu milleti mutlu etmek için uğraşıyor. Aldığı sonuçla mutluluğa bir katkı yapmak istiyor. Biz millet olarak böyleyiz. Üzüntü ve sevinci paylaşırız. Şampiyonaya ha gittik ha gideceğiz, belki final maçı dedik orada hata yaptık. Şampiyonaya bir an önce gitmek için düşüncelerimiz gerginliği arttırıyor, diye düşünüyorum. Fransa maçı inşallah daha farklı olur. Sonuç olarak Fransa güçlü bir rakip ve sahasında oynayacağız.""Ne renk giyersek giyelim kanımız kırmızı"Milli takımın kadrosunda değişimin her zaman olacağını vurgulayan Şenol Güneş, "Bu maç o anlamda önemliydi. Avrupa Şampiyonası'na gittikten sonra bu grup geliyor, arkasından yenileri de gelecek, rekabet de olacak. Bu tip maçları kazanmak da önemli. Bu da bir tecrübedir, katıldığımız zaman bu tecrübe ikiye katlayacak. Tüm oyuncularımız iyi niyetli. Geriden oyunu kurmak için Kaan ile Merih'i tercih etmiştim, sonra Çağlar girdi. Fark etmez, hepsi iyi, savaşçı, iyi niyetli. Hatalarımız da var artılarımız da var. Tüm oyuncuların iyi niyetinden kuşkum yok. Daha soğukkanlı olmak zorundayız. Bugün beklentileri büyüttük takım olarak, daha önce de büyüttük. İnşallah Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantilersek... Taraftar, medya herkes çok yardımcı oldu, olağanüstü destek verdi. Kravattan çok, Fenerbahçe'nin sahasında tüm taraftarların desteğini örnek göstermek gerek. Son dakikaya kadar takımın yanındaydılar. Ne renk giyersek giyelim, kanımız kırmızı. Kanımızın rengini de mi değiştireceğiz. Yapmayın Allah aşkına." değerlendirmesinde bulundu.