Milli maçın ardından futbolcular açıklamalarda bulundu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nun 7. haftasında Arnavutluk'u 1-0 yenen A Milli Takım'ın futbolcuları, Mardin'in Nusaybin ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce sivillere yönelik düzenlenen saldırıda 8 kişinin şehit olması nedeniyle üzüntülü olduklarını söyledi.Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanan maçın ardından milli takım kaptanları Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz ile futbolcular Cenk Tosun, Merih Demiral ve Deniz Türüç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Emre Belözoğlu, aldıkları galibiyetle Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan Mehmetçik'e moral vermeyi umduklarını belirterek, şöyle konuştu:"Bizim için de kolay bir maç değildi. Ne kadar profesyonel futbolcular olsak, bu seviyede defalarca maç oynasak da hassasiyetlerimiz çok derin. Ülkemiz, bayrağımız hepimizin önceliği. Bir milli maçtan sonra, önemli bir galibiyetten sonra bizi milli kahraman ilan ediyorlar. Bunlar bizi ne kadar mutlu etse de bizim gerçek kahramanlarımız şu an sınırda, operasyonda. Bizler evlerimizde rahat uyuyorsak onlar sayesinde oluyor. Allah onları muzaffer etsin, ayaklarına taş değdirmesin. Milli takımdaki herkesin bütün duaları onlarlaydı ve onlar için oynadık. Maçtan sonra da ne yazık ki üzüntülü bir haber aldık. Sekiz şehidimiz var. Ailelerine sabır diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları cennet olsun. Sınırda bulunan kardeşlerimiz, kahramanlarımız, kendi aralarında milli takımın maçının ne olduğunu konuşuyorlar, bizi merak ediyorlar. Biz de onları çok merak ediyoruz. Bunu bilsinler. Dualarımız onlarla. Biz bu yüzden çok güzel bir ülkeyiz. Onlara bu galibiyetle biraz moral ve destek olabildiysek ne mutlu bizlere. İnşallah ailelerine sağ salim kavuşsunlar. Bütün dualarımız onlarla."Burak Yılmaz, şehit haberini aldıklarını ve üzüntülü olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:"Bazı maçlar var, bu aralar bunları çok oynuyoruz. Tamamen sonuca odaklı karşılaşmalar. Bugün 1-0'lık skorla istediğimizi aldık. Fransa'da Avrupa Şampiyonası'nı garantilemek için gerekli galibiyeti veya beraberliği alıp devam etmek istiyoruz. Şehitlerimiz varmış. Çok çok üzüntülüyüz. Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız da aradı. O da çok üzültülüydü. Aynı zamanda galibiyetimizden dolayı bir nefes almıştı. Tabii ki hiçbir şey şehitlerimizin acısını dindirmez ama dualarımız onlarla. İnşallah Allah onları muzaffer eyler."Merih Demiral, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bugün 8 şehidimiz varmış. Toplamda 17 şehidimiz olmuş. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin bulunduğu konum nedeniyle de önemli bir maçtı. Üç puanı aldığımız için mutluyuz. Fransa maçından da puan veya puanlar alıp inşallah EURO 2020'ye emin adımlarla gideceğiz." ifadelerini kullandı.Cenk Tosun: "Şehitlerimizden dolayı sevincimiz buruk"Maçın son anlarında galibiyet golünü atan Cenk Tosun, "Sevinçliyiz ama şehitlerimizden dolayı sevincimiz buruk." dedi.Cenk, şehit haberini maçtan sonra öğrendiklerini aktararak şunları kaydetti:"Golden sonra biraz fazla sevindik. Haberimiz yoktu. İçeride haber aldık. 8 sivil şehidimiz varmış. Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Sevinçliyiz ama şehitlerimizden dolayı sevincimiz buruk. Her zaman askerimizin, Mehmetçiğimizin yanındayız. İnşallah bu operasyondan da alınlarının akıyla çıkacaklarını ümit ediyoruz."Maça iyi başladıklarını aktaran Cenk Tosun, "İlk yarıda pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. İkinci devreye de hırslı başladığımızı düşünüyorum. Gol pozisyonlarına girdik ama yüzde 100'lük bir pozisyonumuz yoktu. Ancak maçın hakimi bizdik. Savunmadaki arkadaşlarımı kutluyorum. Arkadan gelip ceza sahasında penaltı yaptırmadan topu kazandılar. Onların müdahaleleri benim golüm kadar önemli. Biraz şansla ama o şansı biz getirdik. Çok çalıştık, çok istekliydik. Allah'ın da yardımıyla 1-0 galip gelmeyi bildik." ifadelerini kullandı.Grupta 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda yapacakları Fransa maçının Türkiye açısından final olduğunu belirten tecrübeli golcü, "Her şey kendi elimizde. 7 maçta 6 galibiyet aldık. Bu çok büyük bir başarı. Tüm arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Fransa maçında her şeyimizi vermeye hazırız." şeklinde görüş belirtti.Bazı durumlarda futboldan önemli şeylerin olduğunu dile getiren Deniz Türüç ise, "Allah, ülkemizin, devletimizin ve askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Bizim için futboldan önemli şeyler var. Onların gözyaşı bizim gözyaşımızdır. Hem askerimizi hem de milletimizi mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Son dakikada gol geldi. Bazı maçlarda istediğin performansı ortaya koyamasan bile 3 puan çok önemlidir. Bu 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Çok önemli bir galibiyetti. Hedefimize gittikçe yaklaşıyoruz. Henüz varmadık ama Allah'ın izniyle hep birlikte bu hedefe ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.