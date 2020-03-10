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Milli maçlar için virüs önlemi

A Milli Futbol Takımının, Slovenya ve Avusturya ile yapacağı hazırlık maçları korona virüsü nedeniyle seyircisiz oynanacak.

10.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:10
Milli maçlar için virüs önlemi
A Milli Futbol Takımının, Slovenya ve Avusturya ile yapacağı hazırlık maçları korona virüsü nedeniyle seyircisiz oynanacak.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Avusturya, Slovenya, Futbol, Güncel
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