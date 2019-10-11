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Milli maçta gerginlik

Türkiye-Arnavutluk maçının 6. dakikasında Merih Demiral ve Keidi Bare arasında gerginlik yaşandı.

11.10.2019 22:25Milli maçta gerginlik
Türkiye- Arnavutluk maçının 6. dakikasında Merih Demiral ve Keidi Bare arasında gerginlik yaşandı. Müsabakanın hakemi iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.
Türkiye ile Arnavutluk arasında oynanan 2020 Avrupa Kupası Elemeleri maçının 6. dakikasında futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Müsabakanın 6. dakikasında Türkiye'nin kullandığı serbest vuruş sonrasında Merih Demiral topu rakibi Keidi Bare'den kaptı. Bu hamlenin ardından Bare'nin, Demiral'a tekme sallamasından sonra saha içinde gergin anlar yaşandı.
İki takım futbolcuları olayın yatışması için araya girerken hakem Alin Hategan, Merih ve Keidi'ye sarı kart gösterdi.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

merih demiral, Arnavutluk, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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