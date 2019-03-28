28 Mart 2019, 17:15
»»

Milli Maçta Sakatlanan Mbaye Diagne'de Çıkık Çıktı!

Senegal ile Mali arasında oynanan hazırlık maçında sakatlanan Mbaye Diagne'nin durumu belli oldu. Senegal Federasyonundan yapılan açıklamada, "Kürek kemiği ile köprücük kemiğinin bağlanma bölgesinde birinci aşama çıkık tespit edilmiştir." denildi.

Senegal-Mali maçında sakatlanan Galatasaraylı Mbaye Diagne'nin sağlık durumu belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten dün yapılan açıklamada futbolcunun durumunun İstanbul'a dönmesinin ardından netlik kazanacağı duyurulmuştu.

DAKAR'DA ULTRASONA GİRDİ

Senegal Futbol Federasyonu konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Federasyondan yapılan açıklamada, maçta bir topa kafa vurmak isterken yere ters düşen ve ardından oyundan sedyeyle çıkarılarak hastaneye kaldırılan 27 yaşındaki futbolcuya konan teşhis açıklandı. Futbolcunun Dakar'daki hastanede kontrolden geçirildiği ve ultrasona sokulduğu bilgisi verilerek şu ifadeler kullanıldı:

"NE KADAR UZAK KALACAĞI BELİRSİZ"

"Kürek kemiği ile köprücük kemiğinin bağlanma bölgesinde (akromiyoklaviküler) birinci aşama çıkık tespit edilmiştir. Analjezik ve anti enflamatuar tedavisi gerekmektedir". Futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağının ise şu aşamada belirsiz olduğu aktarıldı.

(Skorer)

Dakar, Senegal, Mbaye Diagne, Spor



YORUMLAR (7)
OORHAN ÇZ : Zeytin ezip sarsın ayagına
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
UA: Para gelecek belhanda da olduğu gibi
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
DEMİR: Varliğindan ne gorduk ki yokluğuna ne diyim
Yayından Kaldır
8 0
Cevap yaz
GS Lİ: Etkisiz elemandi zaten
Yayından Kaldır
4 4
Cevap yaz
A: ZATEN Bİ İŞE YARAMIYORDU Bİ GALATASARLI OLARAK BÖYLE DÜŞÜNÜYORUM YİNEDE GEÇMİŞ OLSUN:)
Yayından Kaldır
4 3
Cevap yaz