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Milli maçtan dolayı bu hafta Çukur dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, 14 Ekim Pazartesi günü ekrana gelecek olan Fransa-Türkiye milli maçı nedeniyle yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü 21 Ekim günü yayınlanacak.

12.10.2019 10:12

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çukur'un 72. yeni bölümünün 14 Ekim Pazartesi yayınlanacağı duyurulmuştu. Ancak dizinin yeni bölümü Fransa-Türkiye maçından dolayı bir hafta ertelendi.

BU HAFTA YAYINLANMAYACAK

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı dizinin başrollerinde; Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Kubilay Aka, Cihangir Ceyhan, Burak Dakak, Nur Sürer ve Meral Çetinkaya gibi isimlerin yer aldığı dizi, maçın olmasında dolayı 72'nci bölümüyle 21 Ekim Pazartesi akşamı Show TV'de olacak.

72. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur'un 72. yeni bölüm fragmanında mahalleliyi toplayan Yamaç'ın Çukur'a geri döndüğünü çok net hissettirdiği heyecan dolu tanıtımda, "Bundan sonra İstanbul Çukur'un olana kadar Çukur yerinde durmayacak. İstanbul'un Çukur'da olduğunu herkes öğrenecek. Bu bir savaş ilanıdır!" sözleriyle fırtınanın fitilini ateşlediği anlar dikkat çekiyor.

Milli maçtan dolayı bu hafta Çukur dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak

Fransa, Çukur, TV, Magazin

YORUMLAR(4)
HMMM:Maci kazanalim da yeni bolumu bir sonraki haftaya izleriz Tabiki cokta onemli degil Cephede mehmetcigimiz hainle savasirken bize esas olan dua etmektir
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RAMİZ DAYI:Kardeş bu ülkenin her günü çukur
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GS Lİ:Maci iptal etsinler. . . . . .
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İDRİS KOÇOVALI:Yıkıldım desem inanır mısınız. Pazartesi maç salı sallanır çarşamba çarşambaya dolanır perşembe perişanlık cuma mübarek gün. Cumartesi pazar tatil. En iyisi haftaya üst üste yayınlayın.
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