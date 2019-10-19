Haberler » Spor » Milli motosikletçi Can Öncü, üç yarışlık aranın ardından Japonya'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Can Öncü, üç yarışlık aranın ardından Japonya'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Can Öncü, üç yarışlık aranın ardından Japonya'da piste çıkacak -Türk motosikletinin en önemli genç temsilcilerinden biri olan Can Öncü,Moto3 Dünya Şampiyonası'nda Japonya yarışı ile pistlere dönecek.

19.10.2019 15:10Milli motosikletçi Can Öncü, üç yarışlık aranın ardından Japonya'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Can Öncü, üç yarışlık aranın ardından Japonya'da piste çıkacak

-Türk motosikletinin en önemli genç temsilcilerinden biri olan Can Öncü,

Moto3 Dünya Şampiyonası'nda Japonya yarışı ile pistlere dönecek.

2018 Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta şampiyon olan Red Bull sporcusu, San Marino Grand Prix'sinin serbest antrenmanlarında köprücük kemiğinde zedelenme yaşamıştı.

Geçirdiği ameliyat nedeniyle San Marino, İspanya ve Tayland

yarışlarını kaçıran Can,, üç yarışlık aradan sonra  Japonya Grand Prix'sinde yarışacak.

Büyük hedefleri bulunduğunu ve bunlara bir an önce ulaşmak istediğini

belirten Can, "Sakatlığımı en hızlı şekilde atlatmak için çok çaba sarf ettim.

Umarım Japonya'da bu sene bir ilki gerçekleştirip podyuma çıkma başarısını

göstereceğim." ifadelerini kullandı.



Dünya Şampiyonası, Japonya, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:13 Klasman hakemi Tuncer gelişim kampına çağrıldı
15:16 Beşiktaş-Braga maçının bilet fiyatları belli oldu
15:16 Türk-Alman Dostluk Günü Futbol Turnuvası, Antalya'da başladı
15:10 Milli motosikletçi Can Öncü, üç yarışlık aranın ardından Japonya'da piste çıkacak
15:09 Konya Enduro Fest 2019 Yarışları
15:06 Mehmet Özdilek: "Taraftarımızın desteği ile 3 puanı alacağımıza inanıyorum..."
15:02 Ampute Futbol Türkiye Kupası
19.10.2019 15:21:04