Haberler » Spor » Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da gaza basacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da gaza basacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, 12-13 Ekim tarihlerinde FIM CEV Moto3 Dünya Gençler Şampiyonası'nda mücadele edecek.

10.10.2019 10:16Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da gaza basacak
Milli motosikletçi Deniz Öncü, 12-13 Ekim tarihlerinde FIM CEV Moto3 Dünya Gençler Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre Deniz, 3 bin 550 metrelik Albacete Pisti'nde gaza basacak.
KTM Ajo Takımı ile yarışta yer alacak milli sporcu, 12 Ekim Cumartesi günü sıralama yarışlarına katılacak. 20 tur üzerinden koşulacak yarışların ilki 13 Ekim Pazar günü TSİ 12.00'de, ikincisi ise TSİ 15.00'te başlayacak.
Genç sporcu Deniz Öncü genel klasmanda 37 puanla 11. sırada yer alıyor.

Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
12:26 Eurocup'ta Türk takımları 3'te 2 yaptı
12:26 Türkiye ile Arnavutluk 12. kez...
12:26 Jose Sosa, Ünal Karaman ile performansını arttırdı
12:20 Ayhancan Güven ikinci şampiyonluk için piste çıkacak
12:08 Antalyaspor U12 futbol takımı Litvanya'ya uçtu
12:11 Fabrice N'Sakala Tarkan hayranı çıktı
12:11 Akhisarspor yeniden çıkış peşinde
10.10.2019 12:27:26