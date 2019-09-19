Haberler » Spor » Haber

Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın İspanya ayağında piste çıkacak.

19.09.2019 13:38Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da piste çıkacak
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın İspanya ayağında piste çıkacak.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, şampiyonada İspanya etabı yarışları 20-22 Eylül tarihlerinde, 5 bin 100 metrelik MotorLand Aragon pistinde gerçekleştirilecek.
KTM Ajo takımıyla mücadele eden milli sporcu, yarın serbest antrenmanlara katılacak. Organizasyonda sıralama yarışı ise 21 Eylül Cumartesi günü yapılacak.
Deniz Öncü, 22 Eylül Pazar günü TSİ 12.20'de, 23 tur üzerinden koşulacak yarışta mücadele edecek.

Dünya Şampiyonası, İspanya, Eylül, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:04 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu
16:56 Başpehlivanlar, Yuntdağı'nda meydana çıkacak
16:55 Boluspor'un forma sponsoru Eminevim oldu
16:55 Bülent Korkmaz: Maalesef VAR'daki hakemler de hata yapmaya başladı
16:46 Toprak,"Biz desteği hak eden bir takımız"
16:39 Galatasaray, yeni malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
16:39 Esnaf Odalarından kan bağışı