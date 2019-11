Milli motosikletçi toprak razgatlıoğlu: hayalimi gerçekleştirdim

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu: Hayalimi gerçekleştirdimOlgucan KALKAN/İSTANBUL, (DHA) - Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye 'yi temsil eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, PATA Yamaha takımıyla anlaşarak hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Feriye Ortaköy Galeri'de düzenlenen ve AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile Yamaha Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever'in de katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. PATA Yamaha takımı ile 2 sezon için anlaşan Razgatlıoğlu, "Geçen sene, bu takımda olmayı hayal ediyordum. Bu sene hayalim gerçek oldu. İlk test sürüşünde kendimi daha iyi hissettim. PATA Yamaha ile daha güzel işler yapacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.Bir fabrika takımı adına mücadele etmekten duyduğu heyecanı dile getiren genç sporcu, "Üzerimde bir baskı var. Üst üste 5 sezon tek başıma yarıştım. Şimdi takım arkadaşım var. Her yarışta en iyisini yapmak zorundayım. Buna alışacağım. Testlere başladık. Motor çok hafif ve ufak. Elektroniği çok güzel çalışıyor. Seneye çok güzel işler yapacağım. Tek hedefim, PATA Yamaha ile Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyon olmak" diye konuştu.Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nda yarışma hayali olup olmadığı şeklindeki bir soruya, "MotoGP'de yarışma hayalim yok. Bunun için biraz geç kaldık. Belki Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyon olduktan sonra güzel bir teklif olursa MotoGP'ye gideriz" cevabını verdi.KENAN SOFUOĞLU: EN BÜYÜK TAKIMA İMZA ATTIKKenan Sofuoğlu da milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nun 2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşarak tarihin en genç şampiyonu olmasını hayal ettiğini söyledi.Razgatlıoğlu'nun önemli başarılar elde ettiğini kaydeden Sofuoğlu, "Toprak'ın Yamaha'da olması kolay değildi. Dünyanın en büyük takımına bir Türk sporcunun transfer olması zor. Burada birçok kişinin emeği var. Bir Türk sporcuyu futbolda Real Madrid ve Barcelona nasıl transfer ediyorsa, biz de Toprak'ı motor sporlarında böyle bir takıma koyduk. Çok şükür en büyük takıma imza attık. PATA Yamaha ile uzun yıllar devam etmeyi hayal ediyoruz" şeklinde görüş belirtti.2020 sezonu için Toprak Razgatlıoğlu'ndan büyük beklenti içinde olduğunu dile getiren Kenan Sofuoğlu, "Toprak'ın başarısı Türkiye'yi motor sporlarında daha iyi yerlere taşıyacaktır. Toprak'ın 2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşarak tarihin en genç şampiyonu olmasını hayal ediyorum" dedi.Türkiye'de motor sporları için yeterli tesis olmadığını belirten Kenan Sofuoğlu, şunları kaydetti:"Ülkemizin en büyük eksiği motor sporları tesisi. Her yerde birçok spor tesisi var. Motor sporları için ise sadece İstanbul Park bulunuyor. Oraya da girmek o kadar kolay değil. Bütçeler yetmiyor. Türkiye'nin en az 5-6 bölgesinde motor sporlarına uygun tesis yapılması gerektiğini düşünüyorum. Henüz devleti böyle bir eksiklik olduğu konusunda inandıramadık. Devlet henüz bunun bilincinde değil. Şu an bunu kabullendirmeye gücüm yetmiyor. İnşallah ileride bunu başarabiliriz. Görev sürem bitince iznimi isteyeceğim. Vaktimi gençlere ayıracağım. Tüm enerjimi çocuklara vereceğim.""TOPRAK; HIRSI VE İNANCI İLE BİZE DÜNYA ŞAMPİYONLUKLARI GETİRECEK"Bora Berker Cansever de, Toprak Razgatlıoğlu'nun hırsı ve inancı ile Dünya Superbike Şampiyonası'nda birçok şampiyonluk yaşayacağına inandığını kaydetti.Razgatlıoğlu ile 2 sezon boyunca beraber olacaklarını belirten Cansever, "Yamaha olarak dünya çapında motor sporlarına yatırım yapmaya devam ediyoruz. Her zaman en iyilerle çalışıyoruz. Mavi rengin bize verdiği ruhla Toprak ile anlaşma imzaladık. Toprak; hırsı ve inancı bize dünya şampiyonlukları getirecek. Toprak'ı aramıza almaktan dolayı çok mutluyuz" değerlendirmesinde bulundu.