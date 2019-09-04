Haberler» Güncel» Haber

Milli Mücadele anıları Milli Kütüphane'de sergileniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünde Milli Kütüphane koleksiyonlarındaki Milli Mücadele dönemi fotoğraf ve belgeleri, Başkentlilerin ziyaretine açıldı.

04.09.2019 19:40 Milli Mücadele anıları Milli Kütüphane'de sergileniyor
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünde Milli Kütüphane koleksiyonlarındaki Milli Mücadele dönemi fotoğraf ve belgeleri, Başkentlilerin ziyaretine açıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Milli Kütüphane koleksiyonlarındaki fotoğraf ve belgeler gün yüzüne çıkarıldı.
Sergiyle yüz yıllık tarih ziyaretçilerle buluşturularak, koleksiyonlardaki fotoğraf, harita, belge, gazete, tablo, pul ve afişlerden hazırlanan foto bloklar, Milli Kütüphane'de ilgililerin beğenisine sunuldu.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ın bugün açılışını yaptığı sergi, 6 Eylül'e kadar ziyarete açık olacak.
Sergide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas Kongresi ve sonrasında kaldığı oda, Sivas Kongresi heyeti, Atatürk ve Etnografya Müzesi, tren garı ile Gök Medrese fotoğrafları ziyaretçilerle buluştu.
Umumi Kongre Beyannamesi, 21 Eylül 1919 İdare-i Milliye ve Sabık Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey'in Sivas Valisi Sait Paşa'ya gönderdiği mektup zarfı gibi tarihi belgeler de sergideki eserler arasında yer alıyor.

Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:58   Maltepe'de silahlı saldırı: 3 yaralı
00:58   Mursi'nin oğlu Abdullah kalp krizinden vefat etti
00:56   İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun öldürülmesi
00:52   İzmir'de okulda yangın
00:46   Serkan Kaya, Sivaslıları coşturdu
00:44   "Lübnan Hizbullah'ın İsrail'e saldırılarını tasvip etmiyor"
00:41   Anadolu Ateşi Kastamonu'da sahne aldı