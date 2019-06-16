16.06.2019 14:40
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Milli mücadele anısına bisiklet yarışı

Manisa'nın Demirci ilçesinde "Milli Mücadelenin 100. Yılı" adıyla bisiklet yarışması düzenlendi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde "Milli Mücadelenin 100. Yılı" adıyla bisiklet yarışması düzenlendi.
Demirci Belediyesi tarafından organize edilen ve yaş gruplarına göre 5 ayrı güzergahta gerçekleştirilen yarışa 500 yarışmacı katıldı.
Yarışma öncesinde katılımcılara kask ve tişört dağıtıldı. Minikler kategorisindeki 3-6 yaş çocuklara günün anısına oyuncak verildi. Yarış güzergahlarında yollar trafiğe kapatıldı, güvenlik tedbirleri alındı.
Yarışmanın startını Demirci Kaymakamı Mutlu Akyol ile Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü verdi.
Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye girenlere hediyeleri verildi.
Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü, geleneksel hale getirdikleri bisiklet yarışmasını bu yıl milli mücadelenin 100. yılı dolayısıyla, milli mücadele temasıyla yaptıklarını kaydetti.
Ünlü, "Yarışmacıların hepsi sportmen bir şekilde, azimle yarıştılar. Bu yıl milli mücadelenin 100. yılı dolayısı ile sporcularımız çocuklarımız pedal çevirdiler. Amacımız çocuklarımıza spor yapmanın önemini anlatmak." dedi.Milli mücadele anısına bisiklet yarışı
Kaynak: AA
Manisa, Demirci, Kültür Sanat

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