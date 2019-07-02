Milli Mücadele kahramanı "Kara Fatma" mezarı başında  anıldı

MİLLİ Mücadelenin sembol isimlerinden Üsteğmen Fatma Seher ), Beyoğlu Kulaksız Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı.





Yazar İlknur Bektaş'ın her yıl geleneksel olarak düzenlediği " Milli mücadelenin cesur ve kayıp kadınları ve Üsteğmen Kara Fatma Vefat yıldönümü anma töreni" Kulaksız Mezarlığı'nda yapıldı. Törene İstanbul 1. Ordu Komutanı adına Tuğgeneral Süleyman Ertızman, Bölge Komutanı Orhan Veli Duran, Cumhuriyet Kadınları Derneği temsilcileri, Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ellialtı'nın yanı sıra Kara Fatma'nın ( Fatma Seher) torunu Cemil Dağlar ve 5. Kuşaktan torunu Orkun kuşlu da katıldı. Kur'an tilavetiyle başlayan törenin açılış konuşmasını İlknur Bektaş yaptı.





"KARA FATMA KİMDİR HERKES BİLSİN İSTEDİM"





İlknur Bektaş, " Üsteğmen Kara Fatma'nın bugün 64. vefat yıldönümü. Mezar yeri bilinmeyen üsteğmen Kara Fatma'nın anma gününü, mezar yerini bulduktan sonra düzenli olarak son 6 yıldır hem anarak hem de toplumda bir farkındalık oluşturarak herkesle bir araya geliyoruz. Biliyorsunuz son zamanlarda insanlar 'Kara Fatma' diye konuşuyorlar ve birbirlerini rencide ediyorlar. Ben de istedim ki, 'Kara Fatma gerçekten kimdir, herkes bunu bilsin.' Bir milli mücadele kahramanı olduğunu, cesaret timsali olduğunu ve kahramanlığın aslında geçmişten beri Türk kadınlarına çok yakıştığını, vefanın hepimize ait olduğunu, bu değerli kahramanı toplumla tanıştırmak ve daha çok bilinmesini istiyoruz. Bütün çalışmamız da bugün bu yönde." dedi.





"MUTLU VE GURURLUYUM"





Kara Fatma'nın 5. Kuşaktan torunu Orkun Kuşlu ise, "Erzurumlu Üsteğmen Kara Fatma'nın 5. Kuşak torunuyum. Bugün kendisinin vefatının 64. Sene-i devriyesi. Kendisini anmak için burada bulunuyoruz. Türk Kızılayı ve Genelkurmay Başkanlığı ortak çalışmasından dolayı mezarını yaptırdık. En azından buradan geçen insanlardan bir fatiha almasına vesile olduğumuz için de çok mutlu ve gururluyum." diye konuştu.

- İstanbul